Тепловая волна в Италии достигла пика: 16 городов находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку Тоскана горит

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22 июля 2022, 18:12

Фото: www.stockvault.net

Италия столкнулась с самым жарким днем текущей жары в пятницу с красными предупреждениями об экстремальной жаре, выпущенными для 16 городов по всей стране, поскольку пожарные боролись с пламенем по всей стране, сообщает «phys.org».

Ожидается, что больше всего пострадает Милан на севере с температурой, достигающей 40 градусов по Цельсию, в то время как Болонья на юге и столица Рим могут достичь 39 градусов, согласно официальным оценкам правительства.

Другие крупные города, предупреждены о жаре в пятницу и субботу министерством здравоохранения Италии, включая Флоренцию, Геную, Турин и Верону.

В четверг город Павия, расположенный к югу от Милана, побил рекорд с термометрами, достигающими 39,6 градуса.

В течение трех месяцев подряд — мая, июня и июля — национальные температуры были, по крайней мере, на два-три градуса выше среднего сезонного показателя, и эта тенденция по прогнозам продолжится до начала августа.

Вместе с жарой в последние недели по всей Италии произошли сотни пожаров. Самая большая все еще бушующая пятница была в центральной Тоскане, где с понедельника сгорело 860 гектаров в районе к западу от Лукки. Более 1000 человек были эвакуированы.

Национальный пожарный корпус Италии заявил, что они участвовали в тушении 32 921 лесных пожаров с 15 июня по 21 июля, или на 4 040 больше, чем за тот же период прошлого года.

Большинство из них были в южных регионах Сицилии, Апулии, Калабрии и Лацио, вокруг Рима.

По данным специализированной европейской службы мониторинга Copernicus, пожары опустошили 27 571 гектар в этом году в Италии.

Однако этот ущерб по-прежнему значительно отстает от ущерба в Испании, где сгорел 199 651 гектар, или 149 324 гектара в Румынии. В Португалии сгорело 48 106 гектаров, а во Франции еще 39 904 гектара.