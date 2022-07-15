Большое Соленое озеро в штате Юта высыхает

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15 июля 2022, 11:56

Фото: Соцсети

Большое Соленое озеро в штате Юта США упало до самого низкого зарегистрированного уровня в этом месяце на фоне засухи, которая продолжается уже более 20 лет, пишет «Reuters».

Это является мрачной вехой, поскольку исследователи и политики указывают на серьезные угрозы для дикой природы и людей.

Вдоль отступающих берегов слои земли, которые ранее были под водой, закручиваются в пылевые облака, которые пронизаны кальцием, серой и мышьяком, естественным элементом, связанным с раком и врожденными дефектами. Открытое дно озера также загрязнено остатками от добычи меди и серебра.

Близлежащий мегаполис Солт-Лейк-Сити уже подвержен пыльным бурям, которые, как опасаются эксперты, могут ухудшиться.

В течение многих лет вода из озера, отводилась для потребления человеком, промышленности и сельского хозяйства. В сочетании с продолжающейся засухой, которая усугубляется изменением климата, это обнажает все больше озерного дна.

3 июля поверхность озера упала до самого низкого уровня с момента начала регистрации в 1847 году, в среднем до 1 277 метров над уровнем моря, по данным Геологической службы США. Ожидается, что она будет уменьшаться до осени или начала зимы, когда поступающая вода сравняется или превысит испарение.

Озеро содержит чуть более одной четверти объема воды в настоящее время, по сравнению, как это было в своей высокой отметке в 1987 году, сообщает USGS.

Озеро потеряло почти половину своей площади по сравнению с историческим средним показателем, обнажив около 2000 квадратных километров дна озера - площадь больше, чем гавайский остров Мауи.

«Если вы дышите этой пылью в течение длительного периода времени, например, десятилетий или дольше, то это может привести к увеличению различных видов рака, таких как рак легких, рак мочевого пузыря, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и тому подобное», — сказал Перри из Университета штата Юта в Солт-Лейк-Сити.

Под угрозой находятся не только люди. Подводные рифоподобные структуры содержат микроорганизм, который является пищей для соленых креветок, в свою очередь, важной пищей для птиц, но структуры высыхают и становятся серыми при воздействии.

По оценкам, 10 миллионов птиц из более чем 330 видов мигрируют или живут в озере каждый год, сказал Макс Мальмквист из Программы соленых озер Национального общества Одюбона.

Половина румяных уток североамериканского континента находится здесь, в то время как половина рыжих гнездится здесь, согласно наблюдениям за Большим Соленым озером Одюбон. Около 90% популяции ушастых поганок в мире сидят здесь, лакомясь солеными креветками.

Креветки также собирают в многомиллионной соляной промышленности, являясь частью экономики, генерируемой озером, которая, по оценкам чиновников, стоит до 2 миллиардов долларов в год.

С ростом осведомленности общественности и давления на действия губернатор штата Юта Спенсер Кокс подписал закон и 11 законопроектов, связанных с сохранением водных ресурсов и политикой на последней законодательной сессии.

Долгосрочные решения потребуют от основных потребителей - сельского хозяйства, промышленности, муниципалитетов - потреблять меньше воды и больше отдавать озеру.