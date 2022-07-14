ЕС объявляет ископаемое топливо и ядерную энергию «зелеными» источниками энергии

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14 июля 2022, 13:10

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Европейский союз (ЕС) проголосовал за то, чтобы назвать инвестиции в газ и атомные электростанции «зелеными» и «экологически чистыми», нанеся смертельный удар по программе борьбы с ископаемым топливом, которую долгое время анонсировал Запад, пишет «Сlimate.news».

В среду ЕС отверг попытки заблокировать закон, который будет касаться газа и ядерной энергетики в своде правил ЕС «таксономия» с 2023 года. Этот закон, который почти наверняка будет принят, позволит инвесторам маркировать и продавать инвестиции в эти сектора как зеленые, не взирая на Парижское соглашение по климату.

«Голосование прокладывает путь для принятия предложения Европейского союза в качестве закона, если только 20 из 27 государств-членов блока не решат выступить против этого шага, что считается очень маловероятным», — сообщает Reuters о голосовании в ЕС.

«Из 639 присутствовавших законодателей 328 выступили против предложения, нарпавленного на блокирование газовых и ядерных предложений ЕС».

Европейская комиссия, как сообщается, приветствовала результат, предложив эти правила еще в феврале после более чем годичной задержки и «интенсивного лоббирования со стороны правительств и отраслей», поясняют отчеты.

«Дополнительный делегированный акт является прагматичным предложением для обеспечения того, чтобы частные инвестиции в газ и ядерную энергетику, необходимые для нашего энергетического перехода, соответствовали строгим критериям», - объявила глава финансовых служб ЕС Мейрид Макгиннесс.

Поскольку газ производит гораздо меньше выбросов, чем уголь, некоторые государства ЕС готовы признать, что лучше производить и использовать его, чем просто темнеть начиная с этой зимы, как только российский импорт иссякнет.