Что марсианский метеорит «Черная красавица» может рассказать нам о происхождении Земли

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13 июля 2022, 13:01

Фото: Соцсети

Что может быть общего у Марса и Исландии? В наши дни не так уж и много. Но более 4,5 миллиарда лет назад, возможно, Красная планета имела кору, сравнимую с Исландией сегодня. Это открытие, скрытое в самых старых марсианских фрагментах, найденных на Земле, может предоставить информацию о нашей планете, которая была потеряна за миллиарды лет геологического движения, и может помочь объяснить, почему Земля превратилась в планету, которая поддерживает широкое разнообразие жизни, а Марс этого не сделал, пишет «eurekalert.org».

Эти идеи о прошлом Земли появились из нового исследования, в котором подробно описывается, как они обнаружили вероятное марсианское происхождение метеорита возрастом 4,48 миллиарда лет, неофициально названного «Черная красавица». Его происхождение является одним из древнейших геологических фрагментов Марса.

«Этот метеорит зафиксировал первую стадию эволюции Марса и, как следствие, всех планет земной группы, включая Землю», — сказала Валери Пайре, научный сотрудник Департамента астрономии и планетарных наук. «Поскольку Земля потеряла свою старую поверхность в основном из-за тектоники плит, наблюдение за такими настройками в чрезвычайно древних ландшафтах на Марсе является редким окном в древнюю поверхность Земли, которую мы потеряли давным-давно».

Команда, возглавляемая Энтони Лагайном из Университета Кертина в Австралии, искала место происхождения марсианского метеорита (официально названного NWA — Северо-Западная Африка — 7034, где он был найден на Земле). Этот метеорит, химия которого указывает на то, что Марс обладал вулканической активностью, подобной той, что была обнаружена на Земле, зафиксировал первую стадию эволюции Марса. Хотя он был выброшен с поверхности Марса пять-10 миллионов лет назад после удара астероида, его исходный регион и геологический контекст остались загадкой.

Эта команда изучила химические и физические свойства Black Beauty, чтобы точно определить, откуда она взялась; они определили, что это было из Terra Cimmeria-Sirenum, одного из самых древних регионов Марса. Он может иметь поверхность, похожую на континенты Земли. Планетарные тела, такие как Марс, имеют ударные кратеры по всей своей поверхности, поэтому найти правильный кратер сложно.

«Впервые мы знаем геологический контекст единственного брекчиированного марсианского образца, доступного на Земле, за 10 лет до того, как миссия НАСА Mars Sample Return собирается отправить обратно образцы, собранные марсоходом Perseverance, который в настоящее время исследует кратер Джезеро», — сказал Лагаин, научный сотрудник Школы наук о Земле и планетах в Кертине. «Это исследование проложило путь к обнаружению места выброса других марсианских метеоритов, чтобы создать наиболее исчерпывающее представление о геологической истории Красной планеты».

Пайре изучает природу и формирование коры Марса, чтобы определить, имеют ли Земля и Марс общее прошлое, которое включает в себя как континентоподобную, так и океаноподобную кору. Она использует орбитальные наблюдения, полученные в этом регионе, чтобы выяснить, существуют ли на Марсе следы вулканизма, подобные Исландии.

«На сегодняшний день сложность коры Марса не понята, и знание о происхождении этих удивительных древних фрагментов может привести к будущим марсоходам и пространственным миссиям по исследованию региона Terra Sirenum-Cimmeria, который скрывает правду об эволюции Марса и, возможно, Земли», — сказала она. «Эта работа прокладывает путь к поиску места выброса других марсианских метеоритов, который обеспечит наиболее исчерпывающее представление о геологической истории Марса и ответит на один из самых интригующих вопросов: почему Марс, теперь сухой и холодный, эволюционировал так иначе от Земли, процветающей планеты для жизни?»

Алгоритм команды адаптирован для обнаружения ударных кратеров, констеллирующих Меркурий и Луну, другие земные тела. Это может быть использовано, чтобы помочь разгадать их географическую историю и ответить на основополагающие вопросы, касающиеся их формирования и эволюции. Эта работа является отправной точкой для руководства будущими исследованиями Солнечной системы.