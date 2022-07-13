В Свердловске продлили предупреждение об атмосферном загрязнении

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

13 июля 2022, 11:14

Фото: Соцсети

Свердловские синоптики продлили предупреждение об атмосферном загрязнении. По официальным данным Уральского гидрометцентра, неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе сохранятся до 16 июля, об этом сообщает «uralweb».

Сильная жара до 35 градусов и ослабление ветра приведут к скоплению загрязняющих веществ от выбросов транспорта и предприятий в приземном воздухе первой степени опасности.

Предупреждение о смоге действовало до 12 июля, но жара только усиливается. Усугубляют и без того сложные для здоровья условия лесные пожары. В области горит шесть гектаров леса.