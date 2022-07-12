Миллионы лабораторных мух поедут в Уругвай «воевать» со своими сородичами

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12 июля 2022, 19:47

Фото: www.vice.com

Мухи, выведенные в лаборатории, будут импортированы в «спящем состоянии», возрождены и выпущены из самолетов для борьбы с разрушительным червем известным у местных как la bichera, пишет «vice.com».

В начале июля министр сельского хозяйства страны сообщил о нашествии паразитов — тропических мясных мух, убивающих домашний скот. Тогда правительство Уругвая закупило других мух, выведенных в панамских лабораториях и способных дать отпор вредителям.

Лабораторных мух заранее «стерилизовали» — иными словами, лишили возможности откладывать личинки и размножаться в естественной среде. Таким образом ученые сохранят баланс в экосистеме, сообщает «ecosphere.press».

После стерилизации мух заморозили, чтобы довезти до Уругвая. Правительство планирует оживить их и начать выпускать в природу в сентябре 2023 года. Каждую неделю с самолета будут выпускать целый рой мух-«истребителей», до миллиона особей.

Насколько такая геоинженерия правильна, вопрос спорный. Такие эксперименты в естественной природе необходимо запретить, так как последствия предсказать невозможно. Сейчас нет четких правил и границ регулирующих распыление насекомых или веществ для экспериментов в открытом пространстве.