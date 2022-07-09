НАСА: Сразу три астероида пролетят в опасной близости с Землей

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9 июля 2022, 13:21

Фото: nasa.gov

Сразу три астероида зафиксировали сотрудники НАСА, которые пройдут на разных расстояниях от Земли 10 июля.

Самое близкое, а значит опасное сближение с нами будет у небесного тела размером с грузовой самолет, примерно 25 метров, под именем «2022 NR», которое пролетит от Земли на расстоянии 384 000 км.

Еще два астероида «2022 NC» и «2019 NW5» пролетят 10 июля, но на большем расстоянии от нас. Небольшие по размеру небесные тела 14 и 58 метров соответственно, пролетят от Земли в 1,280,000 км и 5,720,000 километрах.

Любой объект размером более 150 метров, который может приблизиться к Земле на расстоянии 7,5 миллиона километров, называется потенциально опасным.