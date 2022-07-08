В России могут разрешить строить заправки в водоохранных зонах

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

8 июля 2022, 12:55

Фото: www.stockvault.net

Минэнерго выступило с инициативой разрешить строительство в природоохранных зонах газовых заправок, объясняя это политикой развития газозаправочной инфраструктуры. Экологи в один голос говорят, что это приведет к загрязнениям природных зон. Минприроды логично против такой инициативы, сообщают «Известия».

В Минприроды подтвердили получение проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», предусматривающего отмену запрета на строительство и реконструкцию автозаправочных станций и складов горюче-смазочных материалов, предназначенных для заправки транспорта природным газом, в границах водоохранных зон.

— Проект предусматривает не только меры по смягчению экологического законодательства, но и меры компенсирующего характера, такие как обязательное получение положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию строящейся заправки, — сказали в Минэнерго.

Так, например любой эколог вам подтвердит, что вода в примерно полукилометровой зоне и более от любой автозаправочной станции (АЗС) будет загрязнена бензином и его производными, любая проба из близлежащего колодца или грунтовых вод содержит элементы загрязнения нефтепродуктами. Конечно, сточные воды по рельефу без очистки с АЗС сбрасывать запрещено, но все равно автомобильное загрязнение фиксируется. По сути, газовые АЗС аналогичны заправкам нефтепродуктами и разрешать их использование нельзя, на то они и природоохранные зоны.

Я думаю, что Росприроднадзор должен поддержать Минприроды, они точно знают и ведут статистику по авариям и загрязнениям на АЗС. А если обойти водоохранный кодекс, где специально просчитывались риски загрязнения и есть зоны запрета деятельности от 50 до 200 м, от уреза воды, то это плачевно закончится для водозаборов и в конечном счете качества питьевой воды. Запрет включает размещение там отходов, химических веществ, движение и стоянку транспортных средств, строительство заправок, складов ГСМ и химикатов и т.д. В России сейчас свыше 2 млн озер и около 2,5 млн рек.

Разрешение на строительство АЗС может губительно сказаться не только на состоянии водоохранных зон по берегам водоемов, но и на качестве вод, в том числе в источниках питьевого водоснабжения.