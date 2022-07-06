Города должны внедрять зеленые инновации сейчас, чтобы сократить смертность от жары в будущем

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6 июля 2022, 18:44

Фото: Соцсети

В конце июня 2021 года самая сильная жара в истории Северной Америки обрушилась на Британскую Колумбию и тихоокеанский северо-запад США. Во многих районах температура взлетела выше 40 C, что на 15 C градусов выше, чем нормальный средний максимум, пишет «phys.org».

Хотя другие места в Северной Америке регулярно достигают этих максимумов. Тепловые волны бесшумно накатываются на города и уносят больше жизней, чем наводнения, лесные пожары или ураганы.

К середине июля это стало причиной 1 400 смертей. Отделения неотложной помощи на северо-западе Тихого океана были перегружены посещениями, в 100 раз превышающими обычные. Литтон, Британская Колумбия, где температура взлетела до 49,6 C, охватил лесной пожар, который выжег город за 30 минут.

В ответ на прошлогоднюю жару Британская Колумбия приступила к развертыванию плана действий в области тепла, включающего систему оповещения через смартфоны и средства массовой информации, координацию на местах, включая центры охлаждения, образовательную кампанию и работу с уязвимыми группами населения.

Эффективные планы действий в области тепла снижают число погибших. Это было замечено в Италии, когда комплексное вмешательство с социально изолированными пожилыми людьми сократило риски смертности от жары в три раза в период с конца 1990-х по 2016 год.

В долгосрочной перспективе профилактика имеет решающее значение из-за все более сильной жары и растущих основных факторов уязвимости, включая снижение в городе тени от крон деревьев и растущий строительный фонд с устаревшими стандартами, не учитывающими изменение климата.

Подавляющее большинство городской среды теряют деревья, вытесняемые асфальтом, бетоном и большими строительными работами. Смертность, связанная с тепловой волной, сосредоточена в районах с более низким городским пологом деревьев.

Деревья обеспечивают тень, снижая температуру на целых 11 C до 25 C. Они позволяют дождю проникать в почву и удерживать воду. По мере повышения температуры жидкая вода в листьях и почвах поглощает тепло, превращая его в пар.

Это транспирация и испарение резко охлаждает окружающие области. Одно большое дерево может пропускать 380 литров воды в день — охлаждающий эквивалент пяти стандартных кондиционеров, работающих 20 часов.

Но городской древесный покров США сокращается со скоростью 700 квадратных километров в год, по данным Лесной службы США. В Канаде городское развитие является одной из крупнейших движущих сил постоянной потери лесов.

Деревья снижают уязвимость к экстремальной жаре, риск наводнений и затраты на управление ливневыми водами. Они фильтруют взвешенные в воздухе твердые частицы, изолируют углерод и сокращают спрос на энергию в зданиях.