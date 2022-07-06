На Камчатке загрязнение воды на Халактырском пляже назвали сезонным фактором

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6 июля 2022, 17:57

Фото: Соцсети

Минприроды провело выездное обследование Халактырского пляжа на Камчатке, в основном искали источник сброса неочищенных вод в местах размещения туристической инфраструктуры и недропользования, пишет «Кам 24».

Халактырский пляж обследовали после того, как в акватории Авачинского залива было обнаружено загрязнение воды. Экологический надзор искал источники сбросов сточных вод в окружающую среду.

Выяснилось, что ни один из объектов, расположенных на знаменитом пляже, не имеет отношения к недавно выявленному загрязнению прибрежных морских вод. По словам министра природных ресурсов края Алексея Кумарькова, эксперты пришли к выводу о сезонном факторе.

Все береговые объекты проверены, нарушений не выявлено.

Специалистами Центра гигиены и эпидемиологии будет произведен очередной отбор проб воды и донных отложений.

Предыдущие пробы заражения или загрязнения прибрежных вод не выявили.