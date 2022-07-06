Минприроды предложило продлить срок использования «неофициальных» мусорных полигонов в РФ

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6 июля 2022, 15:00

Фото: wikimedia.org

Продлить срок службы на два года нелегальных мусорных полигонов предложили в Минприроды РФ. По плану их использование должно было прекратиться к 2023 году, сообщает ТАСС.

По словам главы комитета Дмитрия Кобылкина, наибольшие проблемы сегодня наблюдаются в Омской, Новосибирской, Тверской и Сахалинской областях, на Ямале, в Приморском и Краснодарском краях, республиках Башкортостан и Крым.

«Регионам были даны четыре года на исправление ситуации и плавный вход в реформу, однако в отдельных субъектах нет даже выделенных земельных участков для создания инфраструктуры», - заявил он.