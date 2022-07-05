Петиция в парламент призывает разрешить купание собак на всех пляжах Мальты до 9 утра

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5 июля 2022, 14:49

Фото: www.stockvault.net

Мальтийские хозяева собак подали петицию в парламент призывающую разрешить купание собак на всех пляжах Средиземного моря до 9 утра. В настоящее время есть только 10 пляжей, где разрешено нахождение собак, пишет «Тimes of malta».

Помимо предложения более удобных пляжей для домашних животных, где собака не должна повредит свои лапы, петиция призывает разрешить собакам использовать все другие пляжи до 9 утра.

На островах всего 10 пляжей - восемь на Мальте и два на Гозо- где разрешены собаки.

Собаки плохо переносят жару, и обычно пляжи не так переполнены до 9 утра. Так что питомцы могут насладиться прохладной водичкой до наступления жары и охладиться.

Прошлым летом комиссар по защите животных Элисон Беззина также подчеркнула «острую нехватку» пляжей, и призвала к более дружелюбным к домашним животным пляжам, чтобы собаки могли наслаждаться плаванием «с остальной частью семьи».

Владельцы, которые берут своих собак на пляжи, где домашние животные не допускаются, могут быть оштрафованы на сумму от 232 до 4 658 евро, а также могут быть приговорены на шестимесячный тюремный срок. При повторном осуждении штраф составляет минимум 465 евро и максимум 11 646 евро и/или не менее двух лет лишения свободы.