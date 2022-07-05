Алкоголь по-разному изменяет активность мозга у самцов и самок мышей

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5 июля 2022, 14:16

Фото: www.stockvault.net

Согласно новому исследованию, алкоголь изменяет синхронизированную активность мозга в миндалине мышей, но по-разному для самцов и самок, сообщает «Еurekalert.org».

Злоупотребление алкоголем часто идет рука об руку с тревогой и депрессией, и область мозга, называемая миндалевидным телом, участвует в возникновении обоих состояний.

Изменения в синхронизированной активности мозга, называемые колебаниями, между такими областями, как миндалина и префронтальная кора, могут влиять на тревожное и пугающее поведение как у грызунов, так и у людей.

Ученые - неврологи вводили алкоголь мышам и измеряли соответствующие изменения колебательных состояний в миндалине. Алкоголь по-разному влиял на колебания миндалины у самцов и самок мышей, особенно после повторного приема алкоголя.

На самом деле колебательное состояние самок совершенно не изменилось после повторного приема алкоголя. Эти результаты показывают, что алкоголь может заставить миндалину переключать состояния активности, что может привести к изменениям в тревожном и боязливом поведении.

Исследователи повторили эксперимент на мышах без субъединицы включения рецептора, связанного с употреблением алкоголя и тревоги, что индуцировало черты женской сетевой активности у самцов.

При этом эксперименте впервые удалось продемонстрировать то, что спирт меняет работу тех сетей нервных клеток, которые напрямую связаны с тревожными состояниями и алкоголизмом, - говорится в сообщении.

Как считают ученые, подобные различия в реакции миндалевидного тела мужчин и женщин на спиртное потенциально объясняют то, почему представители сильного пола особенно сильно уязвимы к развитию алкоголизма, а женского к депрессии и тревоге.

Сложным социальным поведением управляет нейронная сеть, теоретически называемая сетью принятия социальных решений.

Механизмы, связанные с повышенной восприимчивостью самок к депрессии, остаются плохо изученными.

Данные о зависящей от пола функции нейроциркуляции и измененной сетевой активности позволяют предположить, что регуляция функции цепи может быть важным фактором, способствующим уязвимости женщин к этому расстройству.

Модели на животных также оказывают неоценимую помощь в дальнейшем выяснении половых различий в сетевой поведенческой активности.

Депрессия в настоящее время занимает третье место по распространенности заболеваний в мире и, по прогнозам, станет основной причиной к 2030 году.