Тысячи людей эвакуируются из-за наводнений в Сиднее

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4 июля 2022, 17:49

Фото: Соцсети

Быстро растущие реки начали затапливать большие участки Сиднея в понедельник, заставив тысячи людей спасаться от «опасных» наводнений, поскольку крупнейшая плотина города не выдерживает потоков воды, пишет «phys.org».

На третий день проливных дождей на восточном побережье сотрудники экстренных служб спасли более 140 человек с начала штормовой погоды.

Некоторым эвакуированным жителям в одном из районов западного Сиднея разрешено вернуться домой, поскольку погодные условия в Новом Южном Уэльсе, по прогнозам, ослабнут в течение следующих 24 часов.

Многие из спасенных оказались в ловушке в своих автомобилях, пытаясь пересечь затопленные дороги или не смогли покинуть дома, окруженные быстро поднимающимся уровнем воды.

Около 32 000 человек получили предупреждение об эвакуации.

Австралия очень сильно чувствует изменения климата. Засухи, смертельные лесные пожары, обесцвечивание кораллов на Большом Барьерном рифе и наводнения становятся все более распространенными и интенсивными по мере изменения глобальных погодных условий.