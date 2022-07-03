«Зеленые» предлагают переобуться в биоразлагаемую кожу из комбучи

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

3 июля 2022, 13:36

Фото: www.stockvault.net

Очень интересную замену натуральной коже предложила американская компания. Кожа «scoby» представляет собой гибкий биоматериал, изготовленный из чайного гриба комбучи, который в добавок еще и 100 % биоразлагаемый.

Из веганской кожи можно изготавливать обувь, сумки, кошельки и даже одежду. Отмечается, что изделия из кожи «scoby» практически не отличаются по качеству и удобству от ботинок из натуральной кожи.

В отличие от кожи животного происхождения, которая требует, чтобы животные были забиты иногда не самым гуманным способом, кожа из чайного гриба очень проста и может помочь в сохранении биоразнообразия.

Как только пленка достигает желаемого размера, ее собирают и обрабатывают так же, как традиционную текстильную кожу, за этим следует процесс сушки перед формованием формы.

По сути своей это плёнка, которая образуется на поверхности комбучи. Эту пленку собирают, высушивают и делают пластичной за счёт добавления кокосового масла и пчелиного воска. Состоит она из чая, сахара, дрожжей и симбиотической бактериальной культуры.