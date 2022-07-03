Извержение исландского вулкана приоткрыло редкое окно вглубь Земли

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3 июля 2022, 11:34

Фото: Соцсети

Недавнее извержение Fagradalsfjall на юго-западе Исландии очаровало весь мир, включая любителей природы и ученых. Извержение было особенно важно, поскольку оно предоставило геологам уникальную возможность изучить магмы, которые были накоплены в глубоком резервуаре земной коры в мантии, ниже 20-километровой зоны, пишет «Рhys.org».

Исследовательская группа из Орегонского университета, Уппсальского университета Исландии собирать образцы лавы каждые несколько дней, чтобы построить интегрированный во времени каталог образцов и отслеживать геохимическую эволюцию на протяжении всего извержения.

Обычно, когда вулканологи изучают прошлые извержения, они работают с ограниченным представлением об извергаемых материалах — например, более старые потоки лавы могут быть полностью или частично похоронены более новыми.

Команда интересовалась изотопами кислорода. Почему? Поскольку кислород составляет около 50% всех вулканических пород и его изотопные соотношения являются очень чувствительными индикаторами мантийных и корковых материалов. Таким образом, изотопы кислорода могут помочь ученым определить, является ли магма мантийной или она взаимодействовала с материалами земной коры, когда она пробивалась на поверхность.

Однако, в дополнение к кислороду, другой обширный набор элементов, составляющих вулканические породы, преподнес некоторые сюрпризы. Например, команда заметила, что это единственное извержение, которое содержит примерно половину всего разнообразия магм, полученных из мантии, ранее зарегистрированных для всей Исландии.

Геохимические результаты показали, что это извержение было обеспечено магмами, полученными из нескольких источников в мантии Земли, каждый из которых имеет свои отличительные элементарные характеристики.

К изумлению ученых, каждый из обследованных образцов мантии имел одинаковое соотношение изотопов кислорода. Этот результат был замечательным и никогда ранее не наблюдался при активном извержении. Исследование предоставляет новые и убедительные доказательства того, что различные магмы, полученные из мантии, имеют равномерное соотношение изотопов кислорода, что может помочь нам лучше понять динамику мантий и усовершенствовать мантийные модели для Исландии и не только.