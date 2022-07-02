В России в текущем году из-за укусов клещей скончались 17 человек

С начала клещевого сезона 2022 года в России от укусов пострадали 171 499 человек. С летальным исходом зарегистрировано 17 человек, сообщает «Интерфакс».
По мнению медиков, самой надежной мерой профилактики является вакцинация против клещевого энцефалита. Правда от боррелиоза, вакцины пока не изобрели.
Как и клещевой энцефалит, боррелиоз — опаснейшее заболевание, переносимое паразитами. В России фиксируют от шести до восьми тысяч случаев в год.
Специалисты уверены, чем быстрее снять с себя клеща, тем меньше шансов заразится, хотя конечно риск остается высокий.
За последние несколько лет от инфекций, передаваемых клещами, в России умерли почти полторы тысячи человек.