В России в текущем году из-за укусов клещей скончались 17 человек

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2 июля 2022, 17:19

Фото: www.stockvault.net

С начала клещевого сезона 2022 года в России от укусов пострадали 171 499 человек. С летальным исходом зарегистрировано 17 человек, сообщает «Интерфакс».

По мнению медиков, самой надежной мерой профилактики является вакцинация против клещевого энцефалита. Правда от боррелиоза, вакцины пока не изобрели.

Как и клещевой энцефалит, боррелиоз — опаснейшее заболевание, переносимое паразитами. В России фиксируют от шести до восьми тысяч случаев в год.

Специалисты уверены, чем быстрее снять с себя клеща, тем меньше шансов заразится, хотя конечно риск остается высокий.

За последние несколько лет от инфекций, передаваемых клещами, в России умерли почти полторы тысячи человек.