Засуха и короеды убивают самые старые деревья на Земле

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30 июня 2022, 20:05

Фото: www.stockvault.net

Короеды сами по себе, угроза меньше, чем ластик от карандаша, но они тысячами проникают в кору и лакомятся влажным внутренним ядром, где деревья транспортируют питательные вещества от корней к кроне. Затем они оставляют галереи яиц, где вылупляются голодные личинки, пишет «Рhys.org».

В течение тысяч лет короедов держали под контролем или уничтожали суровые условия каменистых, потрепанных штормами горных гребней, где гротескные, скрученные деревья развили арсенал стратегий выживания.

Теперь, говорят ученые, эти живые символы долголетия, силы и настойчивости могут оказаться на эволюционном перекрестке. Высокие температуры и засухи способствуют размножению короедов, и эти два фактора впервые в истории убивают старые и молодые деревья.

С 2013 года тысячи деревьев в возрасте от 144 до 1 612 лет были убиты на Пике Телескопа — месте единственной популяции щетинистых конусов в Национальном парке Долины Смерти. Многие другие были убиты в высокогорных щетинистых лесах, разбросанных по всей южной части штата Юта.

Щетинистые сосны, идентифицируемые по их ветви, похожие на бутылочную кисть с короткими иглами, встречаются в полузасушливых частях Большого бассейна, который простирается от калифорнийского хребта Сьерра-Невада на восток до Скалистых гор.

74-летний Маккензи практически всю жизнь наблюдает за древним сосновым лесом Бристлекон, где обитает Мафусаил, 4 853-летний экземпляр, который, по мнению некоторых, является старейшим живым деревом на Земле.

«В отличие от людей, сосны щетинистые не умирают от старости», — любит говорить он.

Но их можно убить. Исследование, проведенное биологами Лесной службы США Барбарой Бенц и Кэндис Миллар, показало, что смертность, вызванная короедами, была наиболее вероятной в районах, где сосны щетинистого конуса смешиваются с другими видами деревьев, которые, как известно, являются хозяевами жуков.

Одиночные щетинистые конусы справляются с жуками, утопляя их в соке и древесной смоле, говорится в исследовании. Но в жарких, пострадавших от засухи смешанных лесах короеды сначала приземляются на близлежащие сосны, которые могут атаковать щетинистые конусы, подавляя их защитные системы.

Исследование показало, что смертность щетинистых конусов на пике Телескопа и в лесу Вах-Ва в южной части штата Юта, вероятно, была связана с сочетанием потепления температуры, снижения количества осадков, снижения защиты деревьев и нападений короедов, которые возникли в близлежащих соснах лимбер и пиньон в период сильной засухи, которая началась в 2013 году.

Особое беспокойство у исследователей вызывает старейший из леса, Мафусаил. Его точное местоположение тщательно охраняется, чтобы предотвратить вандализм, хотя окружающая его роща является туристической достопримечательностью, которая привлекает 30 000 человек в год.

Однако вопрос о том, заслуживает ли Мафусаил титула «старейшего живого существа», является спорным. Исследователи из Чили месяц назад объявили, что древнему кипарису, известному как Гран Абуэло, может быть 5 400 лет. Если это подтвердится, он превзойдет Мафусаила примерно на шесть веков.

При очередной проверке погибших, целых или зараженных деревьев, «Засуха убила дерево, а не жуков», — сказал Маккензи и это проблема.