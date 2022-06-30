Электромобили стали обходиться американцам слишком дорого, вызывая пожары в домах

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30 июня 2022, 14:41

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Вопреки тому, что люди считают, что электромобили дешевле, чем транспортные средства на газовом топливе, так они еще и пажароопасны, пишет «Сlimate.news».

С увеличение количества электромобилей, встала необходимость их постоянной подзарядки. Как выяснилось, не все зарядные устройства справляются с этим вызывая пожары в квартирах и частных домах.

Пит Пирингер, представитель пожарно-спасательной службы округа Монтгомери (MCFRS), сказал, что пожар начался в гараже дома рядом с передней частью Chevrolet Volt, который заряжался. Гибридный автомобиль работает в основном на электрической батарее, которая нуждается в зарядке. Когда батарея потребляет энергию до определенного момента, ее бензиновый двигатель работает с электрическим генератором, чтобы расширить свой диапазон. Ущерб от пожара был на сумму 350 000 долларов, оставив всех проживающих людей и нескольких домашних питомцев без жилья.

Еще один пожар вспыхнул в квартире, расположенной в городе Бетесда в штате Мэриленд. Пожар, вызванный зарядкой скутера, оставил без крыши над головой трех человек и привел к ущербу на сумму около 150 000 долларов. Один житель получил незначительные ожоги. Потушить пламя удалось почти через полчаса. Пирингер добавил, что литиевая батарея внутри электрического скутера, которая перегрелась, вызвала пожар.

Пожар в штате Вирджиния, который прокомментировал пожарный маршал округа добавив, что он возник из-за зарядки электромобиля в гараже. Система зарядки автомобиля вышла из строя, что стало причиной пожара в гараже.

В отчете CNBC, в котором цитируется исследование автостраховщика Autoinsurance EZ, говорится, что гибридные электромобили имеют 3,4-процентный шанс воспламениться, в том же отчете добавлено, что электромобили, использующие литий-ионные батареи, горят сильнее и быстрее, при воспламенении. Такие пожары требуют больше воды для тушения. Пример одного из таких пожаров от подзарядки Tesla EV, который случился в Хьюстоне еще в апреле 2022 года, занял у пожарных более четырех часов и 30 000 галлонов воды, прежде чем они, наконец, потушили его.

Кроме того, пожары, вызванные литий-ионными батареями, могут возобновиться через несколько часов или даже дней после того, как они были первоначально потушены, что ставит под угрозу часный сектор, авторемонтные мастерские и другие учреждения использующие данный вид транспорта.

Легковоспламеняющийся жидкий электролит в сочетании с электродами, расположенными близко друг к другу, увеличивает вероятность короткого замыкания. «Эта легковоспламеняющаяся жидкость может попасть в так называемую ситуацию теплового бегства, когда она просто начинает кипеть, и это приводит к пожару», — пояснил Эрик Ваксман, директор Мэрилендского института энергетических инноваций.

Эти факты электромобилей должны быть признаны, поскольку все транспортные средства имеют риски и могут быть смертельными», добавил он.