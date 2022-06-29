Озеро Мид находится на грани пересыхания, что сделает часть юго-запада США непригодной для жизни

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29 июня 2022, 15:29

Фото: Соцсети

Крупнейшее водохранилище Америки быстро высыхает, что может сделать такие штаты, как Невада, Аризона и Калифорния, а также части Мексики, непригодными для жизни в недалеком будущем, сообщает «Сlimate.news».

Озеро Мид, которое генерирует чуть менее 40 процентов электроэнергии Лас-Вегаса через плотину Гувера, в настоящее время находится на высоте чуть менее 318 метров. Оно находится менее чем в 45 метрах от того, чтобы стать «мертвым бассейном», что означает, что больше нет воды, протекающей через плотину Гувера, и больше нет электричества или воды для каждого юго-западного города, который полагается на этот ресурс для проживания.

С начала марта озеро Мид опустилось более чем на 7 метров, что поразительно, учитывая его массивные размеры - от одного конца до другого озеро Мид простирается на 200 километров. Оказывается, озеро Мид опускается уже много лет.

В настоящее время озеро находится в самой низкой точке с тех пор, как было заполнено почти столетие назад. И год за годом уровень постоянно падает из-за длительных условий засухи и, возможно, и других факторов.

Если уровень озера Мид будет продолжать падать, может пройти пару лет, пока не будет достигнута опасная зона на высоте 272 метра, которая является точкой, где вода больше не будет проходить через плотину Гувера для снабжения Калифорнии, Аризоны и Мексики.

«Ниже 270 метров озеро будет считаться «мертвым бассейном».

На полной мощности 17 турбин плотины Гувера могут производить 2074 мегаватта энергии. Поскольку уровень воды упал за эти годы, эта мощность сокращается и в настоящее время снижается примерно на 33 процента.

Хендрикс говорит, что он наблюдал за падением уровня воды в озере Мид каждый год в течение 22 лет с тех пор, как он впервые начал работать в Бюро мелиорации.

«Засуха, в которой мы находимся... Мы находимся на 23-м году рекордной засухи», — сказал он.