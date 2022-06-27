В Японии объявили о самом раннем окончании сезона дождей, сопровождающегося сильнейшей жарой

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27 июня 2022, 16:50

Фото: Соцсети

Японские метеорологи объявили о самом раннем окончании ежегодного летнего сезона дождей с начала метеонаблюдений с 1951 года. Дожди обычно смягчают летнюю жару, но не в этом году. Более 250 человек были доставлены в больницы Токио в минувшие выходные для лечения теплового удара, пишет «Ассошиэйтед Пресс».

На Японском архипелаге наблюдались рекордно высокие температуры для июня в некоторых районах. В Исэдзаки, к северу от Токио, температура поднялась до 40,2 по Цельсию в субботу, что является самым высоким показателем за июнь. Температура в центре Токио выросла почти до 35 ° C в понедельник, что выше, чем прогнозировалось. При влажности около 44% температура ощущается еще жарче.

Тепловой удар является большой проблемой, так как многие пожилые японцы, как правило, избегают использования кондиционеров, частично по привычке, а частично для того, чтобы избежать больших счетов за электроэнергию. Старые японские дома также, как правило, не имеют изоляции и в них душно жарким летом и очень холодно зимой.

Канаме Огава, директор по политике электроснабжения в министерстве, сказал, что спрос на электричество стал больше, чем ожидалось, потому что температура превысила ожидаемые прогнозы. Токио предупредил о дефиците электроэнергии в ближайшие недели, особенно если температура продолжит повышаться.

«Мы поражены необычной жарой для сезона», - сказал Огава. «Пожалуйста, сотрудничайте и экономьте как можно больше энергии», обратился он к японским гражданам.

Правила энергоснабжения является достаточно жестким условием, так как Япония приостановила работу большинства своих ядерных реакторов после аварии на Фукусиме в 2011 году.