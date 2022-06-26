Импорт в ЕС лягушачьих лапок угрожает лягушкам в Азии и Восточной Европе

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26 июня 2022, 14:49

Фото: www.stockvault.net

Согласно докладу «Смертельное блюдо», ссылающемуся на данные Евростата, в период с 2010 по 2019 годы ЕС импортировал более 40 тысяч тонн лягушачьих лапок. Главными импортерами являются Бельгия, Франция, Нидерланды, Италия и Испания. Около 74% импорта ЕС поступает из Индонезии, 4% из Турции и 0,7% из Албании, пишет ТК «Экологическая вахта».

Исследователи отмечают, что США также импортируют огромное количество лягушек, но в их случае речь идет, в основном, о животных, выращенных на специальных фермах. В отличие от Соединенных Штатов ЕС импортирует лягушек, выловленных в дикой природе, умножая риски экологической катастрофы.

Десятилетия чрезмерной эксплуатации популяций лягушек для рынка ЕС имеют драматические последствия: «В то время как Индия и Бангладеш впервые поставили лягушачьи лапки в Европу в 1980-х годах, Индонезия была крупнейшим поставщиком с 1990-х годов. В стране Юго-Восточной Азии, а также в Турции и Албании крупные виды лягушек сокращаются один за другим — все это фатальный эффект домино для сохранения видов», — говорит доктор Сандра Альтерр, соучредитель мюнхенской организации Pro Wildlife.

Зоозащитники высказывают опасения, что популяция гигантской яванской лягушки в Индонезии (Limnonectes macrodon) уже истощена до опасного уровня, поскольку страна отменила квоты на экспорт этого вида.

«Лягушки играют центральную роль в экосистеме как убийцы насекомых — и там, где лягушки исчезают, растет использование токсичных пестицидов. Поэтому торговля лягушачьими лапками имеет прямые последствия не только для самих лягушек, но и для сохранения природы», — подчеркивает Шарлотта Нитхарт, президент французской организации Robin des Bois.

Исследования также показали тревожное сокращение популяции лягушек в Турции. Согласно докладу, местные анатолийские лягушки могут исчезнуть до 2032 года, если сохранятся существующие темпы их вылова.

В Албании, четвертом по объему поставщике лягушек в ЕС, угрозе подвергается местный эндемик - албанская водная лягушка (Pelophylax shqipericus).

Кроме того, существуют жестокие методы убийства: «У большинства лягушек бедра отрублены топором или ножницами — без анестезии. Верхняя половина выкидывается умирать, а с ног снимают кожу и замораживают на экспорт», — сообщает Altherr.