Росприроднадзор: Ущерб Воронежскому водохранилищу составил более 5 млрд рублей

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24 июня 2022, 12:59

Фото: www.stockvault.net

Загрязнение Воронежского водохранилища в результате сброса загрязняющих сточных вод, без должной отчистки было обнаружено сотрудниками Центрально-Черноземного Управления Росприроднадзора.

Основанием для крупного штрафа явились множественные нарушения порядка и нормативов выбросов компанией ООО «Левобережные очистные сооружения» (ООО «ЛОС»).

В ходе проверки было установлено, что предприятие ООО «ЛОС» ежедневно осуществляет сброс сточных вод в объеме свыше 60 тыс. кубометров без соответствующей разрешительной документации и с всевозможными нарушениями допустимых нормативов.

Анализ данных химического состава сбрасываемых предприятием сточных вод показал превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ: по аммоний-иону – в 46 раз, по БПКполн.- в 24,4 раза, по нитрит- иону – в 12 раз, по марганцу – в 11 раз, по меди – в 8,2 раза, по цинку – в 6,7 раза, по нефтепродуктам – в 3,6 раза, по фосфору фосфатов – в 2,8 раза, по АПАВ – в 2,1 раза, по сульфат-иону в 1,8 раза, по железу общему – в 1,6 раза.

Расчет загрязнения и ущерба, нанесённый водному объекту, составил 5 млрд 894 млн 510 тыс. 776 рублей.