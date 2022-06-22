Молочные фермы Индии сталкиваются со жгучей жарой и катастрофическим снижением надоев

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22 июня 2022, 12:54

Фото: www.stockvault.net

Производство молока и сыра от крупнейшего в мире Индийского производителя столкнулось с катастрофическим снижением надоев. Местные фермеры в один голос говорят, что если не будет выведен более устойчивый к тепловому стрессу крупный рогатый скот, то мы не справимся. «Это похоже на выжимание сухой губки». Вентиляторы и даже холодные ванны используются индийскими молочными фермерами для предотвращения теплового стресса, пишет издание «Тhe guardian».

Молочная ферма находится в часе езды от города Бангалор на юге Индии. Обычно известный своей умеренной погодой, регион стал свидетелем резкого повышения температуры по сравнению с предыдущими десятилетиями. В других местах Индии температура достигла 50 C в этом году.

Это плохая новость для молочной промышленности Индии, поскольку тепловой стресс приводит к снижению аппетита, снижению веса и снижению фертильности крупного рогатого скота. Повышение температуры может сократить производство молока до 25% в более жарких районах Индии к 2085 году, согласно недавнему исследованию, опубликованному в Lancet.

Тепловой стресс является глобальной проблемой. Но для Индии любое значительное снижение производства молока может быть разрушительным для продовольственной безопасности, так как она является второй по численности населения страной мира. Последствия также скажутся на 80 миллионах индийцев, занятых в молочной промышленности.

В то время как изменение климата является глобальным явлением, большое количество небольших молочных холдингов в Индии и растущая зависимость от пород, которые уязвимы к тепловому стрессу, могут повлиять на страну больше, чем на других крупных производителей молочных продуктов, таких как США или Бразилия.

В 1970-х годах Индия начала скрещивать импортные высокопродуктивные сорта крупного рогатого скота с местными видами, сейчас страна производит 22% мирового молока.

Филип Торнтон, ученый из Консорциума международных сельскохозяйственных исследовательских центров и ведущий автор исследования Lancet о потерях надоев молока с тепловым стрессом, говорит, что скрещивание устойчивых к климату сортов крупного рогатого скота и коров с более высокими урожаями может помочь в долгосрочной перспективе.