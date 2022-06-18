НАСА предупреждает о смертельных магнитосферных «разломах» с интенсивной солнечной радиацией

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18 июня 2022, 10:31

Фото: Соцсети

Загадочная гибель крупного рогатого скота, которая произошла в минувшие выходные в Канзасе, а теперь, по слухам, превышает 10 000 голов, бросила вызов традиционным объяснениям. Официальная версия заключается в том, что высокая температура убила скот, пишет «Сlimate.news».

Техасские фермеры не согласны с этой версией. Коровы не умирают все сразу от жары. Когда высокая температура убивает коров, они медленно умирают и смерть стада рассредоточена на многие дни, а не все сразу. И это не первое лето, когда в Канзасе жарко.

Другие возможные объяснения массовых смертей предполагают саботаж или массовое отравление, а также возможность того, что владельцы ранчо внезапно забыли обеспечить водой этих коров. Но это кажется маловероятным, учитывая очень высокую долларовую стоимость в 10 000 голов крупного рогатого скота.

Учитывая сегодняшние высокие цены на говядину, это приводит к нескольким миллионам долларов финансовых потерь для этих владельцев ранчо. Крайне маловероятно, что они просто забыли обеспечить водой животных.

В настоящее время появляется еще одно объяснение, которое может дать возможный правильный ответ. НАСА предупреждает о «трещинах», открывающихся в магнитосфере и озоновом слое, что позволяет интенсивной, смертельной солнечной радиации проникать через эти барьеры, вызывая вымирание на Земле.

Дэвид Дюбайн из Mini Ice Age Conversations рассказал, что магнитосфера Земли ослабевает, что является частью естественного процесса переворачивания и сдвигов магнитных полюсов.

По мере ослабления магнитосферы в сочетании с истощением озонового слоя природные силы могут вызывать «разломы» или зияющие дыры в экранировании, которые обычно защищают Землю от ультрафиолетовых лучей, исходящих от Солнца. Лучи UVB и другие, более короткие электромагнитные волны, настолько опасны для жизни на поверхности Земли, что их обвиняют в событиях уровня вымирания, которые, по мнению некоторых ученых, уничтожили неандертальцев.

Другими словами, массовая гибель крупного рогатого скота в Канзасе может быть ранним предупреждающим признаком того, что магнитосфера Земли терпит неудачу по мере ускорения магнитного разворота. Если этот процесс ускорится, солнечная радиация может послать «лучи смерти» на поверхность Земли в случайное время и в разных точках нашей планеты на долгие годы.

Это событие может быть просто магнитным сдвигом полюсов, который временно подвергнет поверхность Земли интенсивному, смертельному излучению, которое убьет любое животное или человека, которые не смогут найти тень.

Теоретически, если такие события усилятся, то это заставило бы большую часть человечества скрываться днем и работать, и жить ночью, и это, очевидно, разрушило бы глобальное снабжение продовольствием, предполагают эксперты.

Теперь у нас есть правдоподобное объяснение того, что могло убить скот в Канзасе. Это не доказательство, но это логичное объяснение, которое согласуется с известной физикой и солнечными явлениями.