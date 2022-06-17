Вредные выбросы в России приблизились к допандемийному уровню

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17 июня 2022, 17:23

Фото: Соцсети

В 2021 году в России вредные выбросы увеличились на 1,5%, до 17,2 млн т, вплотную приблизившись к допандемийному уровню. Основные причины — восстановление промышленного производства и увеличение числа отчетов компаний-эмитентов, сообщает «РБК».

По статистическим данным начиная с 2014 года уровень вредных выбросов в атмосферу достигал 17 млн тонн и выше. Единственный год, когда фиксировалось снижение до 16,9 млн тонн было из-за пандемии коронавируса в 2020 году.

По данным Росстата по итогам 2021 года индекс промышленности вырос на 5,3%. А Росприроднадзор фиксирует восстановление производства и возвращение вредных выбросов 17,3 млн тонн.

По данным Росприроднадзора, самыми опасными в 2021 году стали предприятия, выбрасывающие оксид углерода или угарный газ, на которое пришлось 31 % всех вредных выбросов.

Далее метан, он обеспечил 21%, за ним, диоксид серы (один из основных компонентов выхлопных газов автомобилей и выбросов ТЭЦ) — 19%, диоксид азота — 11%, а летучие органические соединения (этилен, бензол, ксилол, толуол, ацетон, бензин, керосин и др.) — 8%.

Еще 9% выбросов — твердые вещества, такие как оксиды железа, марганца, никеля, хрома, свинцовые соединения, мазутная зола, пыль, сажа. Прочие газообразные и жидкие вещества — около 1%.

Самым большим приростом выбросов стала Якутия, увеличив более чем на 100 тыс. тонн, до 390 тыс. Еще в трех регионах увеличилось число вредных выбросов. В Ханты-Мансийском автономном округе (+88,9 тыс. т), Ямало-Ненецком автономном округе (+70,9 тыс. т) и Оренбургской области (+28,5 тыс. т) — увеличение произошло из-за роста добычи нефти и газа.

По данным FinExpertiza, самыми крупными эмитентами загрязняющих веществ в России остаются Красноярский край (2,4 млн т), Кемеровская область (1,6 млн т) и Ханты-Мансийский автономный округ (1,2 млн т).