Температуры в регионе Баренцева моря «зашкаливают» и могут повлиять на экстремальные погодные условия в США и Европе

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15 июня 2022, 18:58

Фото: Соцсети

Новые данные выявили чрезвычайные темпы глобального потепления в Арктике, до семи раз быстрее, чем в среднем по миру. Потепление происходит в Северном Баренцевом море, регионе, где, как предполагается, быстро растущие температуры вызывают увеличение экстремальных погодных условий в Северной Америке, Европе и Азии. Исследователи заявили, что потепление в этом регионе было «ранним предупреждением» о том, что может произойти в остальной части Арктики, пишет «Тhe guardian».

Новые цифры показывают, что среднегодовые температуры в этом районе растут в течение года до 2,7 C в десятилетие, причем особенно высокие высоты в осенние месяцы до 4 C в десятилетие. Это делает Северное Баренцево море и его острова самым быстрым местом потепления, известным на Земле.

Уже было известно, что климатический кризис привел к тому, что потепление по всей Арктике в три раза быстрее, чем в среднем по миру, но новое исследование показывает, что ситуация местами еще более экстремальная.

«Мы ожидали увидеть сильное потепление, но не в том масштабе, который мы обнаружили», - сказал Кетиль Исаксен, старший научный сотрудник Норвежского метеорологического института и руководитель работы. «Мы все были удивлены. Из того, что мы знаем из всех других наблюдательных точек на земном шаре, это самые высокие темпы потепления, которые мы наблюдали до сих пор».

«Это исследование показывает, что даже самые лучшие возможные модели недооценивают скорость потепления в Баренцевом море», — сказала доктор Рут Моттрам, ученый-климатолог из Датского метеорологического института. «Мы, похоже, видим, как он переходит к новому режиму, поскольку он становится менее похожим на Арктику и больше похожим на Северную Атлантику.

Сейчас это действительно на грани, и кажется маловероятным, что морской лед будет сохраняться в этом регионе гораздо дольше».

Результатом нового исследования стал высококачественный набор измерений температуры приземного воздуха с 1981 по 2020 год. Исследователи пришли к выводу: «Региональный уровень потепления для северного региона Баренцева моря является исключительным и соответствует в 2-2,5 раза больше средних показателей потепления в Арктике и в 5-7 раз превышает средние показатели глобального потепления».

Есть данные, что быстрый нагрев изменяет струйное течение ветров, которые окружают полюс и влияют на экстремальные погодные условия.

«Потеря морского льда и потепление в Баренцевом море, в частности, были выделены в предыдущей работе как особенно важные для изменений в зимней атмосферной циркуляции, которые связаны с экстремальными зимними погодными явлениями», - сказал профессор Майкл Манн из Университета штата Пенсильвания, США. «Если этот механизм действителен, и по этому поводу ведутся некоторые дебаты, то это еще один способ, которым изменение климата может увеличить определенные типы экстремальных погодных явлений которые сейчас не очень хорошо отражены в текущих моделях».