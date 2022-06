Испания и южная Франция пострадали от второго экстремального теплового явления в году

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

14 июня 2022, 10:37

Фото: Соцсети

Вторым экстремальным тепловым событием года является обжигающая Испания и южная Франция, при этом температура обычно не регистрируется до июля или августа, а эксперты предупреждают, что летние волны тепла происходят раньше и чаще, сообщает «the guardian».

Французский государственный синоптик Météo France сказал, что температура уже превысила 35 ° C вблизи Средиземного моря и будет расти дальше с середины недели, поскольку масса горячего воздуха движется на север, а части юго-запада и долины Роны достигают 39 ° C.

Даже в Эльзасе, Бретани и большом Парижском регионе ожидается, что температура достигнет - а в некоторых районах значительно превысит - 30 ° C, сказал синоптик Патрик Галуа, добавив, что французская столица может достичь 35 ° C в четверг.

Галуа сказал, что такие события «очень редко» происходили в июне, а затем только в конце месяца. «Если этот эпизод подтвердится, это будет рекорд с точки зрения того, как рано он произошел», — сказал он. По его словам, предыдущие экстремальные температурные эпизоды в июне, такие как в 2005 и 2017 годах, не начали развиваться по крайней мере до 18-го числа месяца.

Пик эпизода должен быть достигнут между четвергом и субботой, сказал Méteo France, добавив, что он подпитывается атлантической системой низкого давления между Азорскими островами и Мадейрой, способствуя восстанию теплого воздуха в Западной Европе.

Помимо устойчивых необычно высоких дневных температур, температура вряд ли упадет ниже 20 ° C в нескольких районах ночью, сказал французский синоптик, потенциально квалифицируя эпизод как тепловую волну в некоторых регионах.

Для того, чтобы экстремальное тепловое событие было официально классифицировано как тепловая волна, температуры обычно должны превышать установленные дневные и ночные значения, которые варьируются от региона к региону в течение непрерывного периода не менее трех дней.

В соседней Испании температура в начале июня является самой жаркой, зарегистрированной по крайней мере за 20 лет, причем 40 ° C зарегистрированы в выходные дни в Севилье и близлежащей Кордове, 42 ° C в долине Гвадиана в Эстремадуре и 43 ° C в других частях южной Испании.

«Мы сталкиваемся с необычно высокими температурами в июне», - сказал представитель государственного метеорологического управления Aemet, добавив, что последний эпизод был третьим самым ранним за всю историю наблюдений и первым, который прибыл так рано с 1981 года.

Синоптик сказал, что глобальное потепление означает, что лето в Испании теперь началось на 20-40 дней раньше, чем 50 лет назад. Прошлый год был самым жарким и сухим в Испании за всю историю наблюдений, с температурой, достигшей рекордного уровня 47,4 ° C в провинции Кордова.

Экстремальные тепловые эпизоды в двух странах следуют за самым жарким маем за всю историю наблюдений во Франции и Испании. Франция зафиксировала температуру, превышающую 38 ° C - примерно на 17 ° C выше, чем в среднем по сезону - в некоторых частях юга в прошлом месяце.

Южные города Альби, Тулуза и Монтелимар сравнялись или превысили свои предыдущие рекорды за май, зарегистрировав 33,7 ° C, 33,4 ° C и 33,8 ° C, в то время как даже северо-западная Нормандия достигла 27 ° C, побив майский рекорд, датируемый 1922 годом.

Засуха также становится все более серьезной проблемой, поскольку 35 французских департаментов уже ввели ограничения на воду. Почти вся Португалия была классифицирована как находящаяся в «сильной засухе» к концу мая.

Прошлый месяц был самым жарким маем в стране с 1931 года, со средней температурой более чем на 3 ° C выше, чем обычно, и со средним количеством осадков чуть менее 9 мм - примерно 13% от нормального уровня. Чуть более 97% Португалии находится в «сильной засухе».

«Этот дефицит осадков соответствует тенденции последних 20 лет, отмеченной более частыми засушливыми периодами в результате изменения климата», - сказала Ванда Пиреш, климатолог Ipma, добавив, что температура также может достичь 40 ° C в Португалии на этой неделе.