Петербург обустроит в Мариуполе площадку для бездомных собак и кошек

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12 июня 2022, 12:01

Photo by Ольга Цветцих on Unsplash

Специалисты из Санкт-Петербурга построят в Мариуполе вольеры для бездомных собак, а также окажут помощь в лечении раненых животных, сообщает «Экологическая вахта».

Петербургский губернатор Александр Беглов сообщил, что Петербург поможет обустроить вольеры для бездомных собак.

«Договорились с мэром Мариуполя: он выделит площадку, а мы сделаем вольеры для бездомных собак, накормим и будем лечить раненых питомцев», - отметил губернатор.

Мариуполь оказался в зоне боевых действий и серьезно пострадал. В городе около 20 % жилого фонда не подлежат восстановлению, а около 70% получили повреждения. Много людей были вынуждены покинуть свои дома и не всегда получалось забирать с собой домашних питомцев, иногда просто возможности не было. По улицам бегают голодные, перепуганные, иногда раненые кошки и собаки.