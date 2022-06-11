На турецком курорте Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,1

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11 июня 2022, 12:13

Фото: Соцсети

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецком курортном городе Анталья, сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции, сообщает «РИА Новости».

По данным управления, землетрясение зафиксировано в 05:05 по местному времени (совпадает с мск).

Очаг землетрясения расположен на глубине 14,2 километра.

Геологическая служба США оценила данное сейсмособытие магнтудой 4,3. Также на сайте службы сообщается о ещё одном землетрясении, магнитудой 4,5, произошедшем на крайнем востоке Турции в минувшую пятницу, в 9 часов 02 минуты по Мск.