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На турецком курорте Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,1

, 12:13

На турецком курорте Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,1
Фото: Соцсети

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецком курортном городе Анталья, сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции, сообщает «РИА Новости».

По данным управления, землетрясение зафиксировано в 05:05 по местному времени (совпадает с мск).

Очаг землетрясения расположен на глубине 14,2 километра.

Геологическая служба США оценила данное сейсмособытие магнтудой 4,3. Также на сайте службы сообщается о ещё одном землетрясении, магнитудой 4,5, произошедшем на крайнем востоке Турции в минувшую пятницу, в 9 часов 02 минуты по Мск.

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Политика

Дмитрий Рогозин: США оплатили «Роскосмосу» полет астронавта NASA к МКС в рублях

Американская компания полностью оплатила Госкорпорации «Роскосмос» полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на Международную космическую станцию. Об этом заявил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». По словам Дмитрия Рогозина, полет астронавта Марка Томаса Ванде Хая оплачивала американская частная компания Axiom Space. Оплата произведена полностью, в рублях, но с задержкой. Астронавт Марк Ванде Хай прибыл на Международную космическую станцию в апреле 2021 года вместе с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым на ракете-носителе «Союз МС-18», после 355 дневного нахождения на МКС вернулся на Землю в конце марта 2022 года с рекордом по продолжительности пребывания на МКС. По словам главы «Роскосмоса», NASA обратилась к посредничеству компанию Axiom Space, ощущая давление со стороны конгресса США.

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