Отказ от добычи нефти является одной из самых больших угроз для цивилизации

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

9 июня 2022, 13:28

Фото: Соцсети

В настоящее время существует множество угроз для человечества, от широкого использования токсичных пестицидов до использования геоинженерных воздействий на климат, включая биоинженерию (создание искусственных вирусов). Однако одной из самых больших угроз может оказаться «Зеленый мировой порядок», пишет «Сimate.news».

Одной из главных целей недавнего мероприятия «Стокгольм+50» заключается в постепенном отказе от использования ископаемого топлива, но некоторые эксперты опасаются, что прекращение использования сырой нефти может быть самой большой угрозой для восьми миллиардов жителей нашей планеты. Климат претерпевает изменения даже в отсутствие человеческой деятельности, и эти изменения иногда могут иметь негативные последствия для людей. Но эти риски незначительны по сравнению с рисками в мире без ископаемого топлива.

Есть много отраслей, которые сделали нашу жизнь безопаснее, здоровее и эффективнее, которые зависят от ископаемого топлива, включая материаловедение, химическую промышленность, энергетику, отопление, транспорт и фармацевтическую промышленность. Достижение декарбонизированного глобального статуса может привести к миллиардам смертей от недоедания, болезней и смертей, связанных с погодой, что намного превышает число смертельных случаев, которые могут быть вызваны изменениями климата, считает Рональд Стейн, основатель PTS Advance и посол по энергетике и инфраструктуре США.

Хотя это правда, что никто не должен отравлять планету только для того, чтобы получить более быстрый интернет в виде 5G, например, можно найти хороший баланс сохранения достижений человечества, не тратя ресурсы по легкомысленным причинам.

Важно признать, что инфраструктура ископаемого топлива на самом деле менее инвазивна, чем добыча полезных ископаемых в развивающихся странах, которая используется для получения экзотических минералов и металлов, необходимых для так называемой более чистой энергии. Эта деятельность, несомненно, приносит прибыль компаниям зеленой энергетики и их правительственным спонсорам, но она также разрушает окружающую среду и приводит к экологическим зверствам человечества, особенно в странах третьего мира, где люди уже имеют низкое качество жизни.

Сырая нефть, когда она перерабатывается в производные нефти, является основой более 6000 продуктов, от которых люди зависят в своей повседневной жизни, которые не существовали до 1900-х годов. Она также обеспечивает долгосрочные потребности в тяжелой технике и оборудовании, таких как торговые суда, реактивные самолеты и космическая и военная программа. Эти продукты помогли продвинуть ракетные технологии, позволяя людям отправлять спутники в космос, которые значительно изменили то, как мы все ориентируемся и общаемся.

Солнечные панели и ветряные турбины, напротив, могут создавать прерывистое электричество, но они не способны ничего производить. Кроме того, продукты, необходимые для изготовления солнечных панелей и ветряных турбин, производятся с использованием производных нефти из сырой нефти.

Стейн резюмировал: «Все, что нуждается в электричестве, от фонарей, транспортных средств, iPhone, дефибрилляторов, компьютеров, телекоммуникаций и т. д. Все сделано из производных нефти, изготовленных из сырой нефти. В мире без ископаемого топлива не было бы ничего, что можно было бы привести к власти».

Вместо того, чтобы демонизировать ископаемое топливо, мировые лидеры должны найти способ снизить определенные требования на планете или найти замену сырой нефти, которая способна как производить электроэнергию, так и создавать все значимые продукты, от которых мы зависим в наше время. Сокращение использования сырой нефти является разумным, но ее полное устранение может означать конец человечества.