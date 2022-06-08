У поселка Большое Голоустное в акватории Байкала произошло землетрясение 8,3 балла

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8 июня 2022, 20:30

Фото: Соцсети

Землетрясение интенсивностью 8,3 балла произошло на Байкале 8 июня, сообщил главк МЧС по Иркутской области. В 20.25 по местному времени (15:25 мск), в акватории озера Байкал, в 17 км от пос. Большое Голоустное. В областном центре ощущалось 5 баллов, сообщает РИА новости.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Проводится обследование территорий населенных пунктов.

Сообщается, что землетрясение также почувствовали жители Бурятии и Забайкальского края.