Соленость Азовского моря достигла рекордных значений

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7 июня 2022, 14:40

Фото: Аммера Подробнее на Unsplash

Сотрудники Федерального исследовательского центра «Южный научный центр РАН», проанализировав данные наблюдений средней температуры и солености вод Азовского моря с 1924 по 2020 год, пришли к выводу, что столь значительная положительная аномалия температуры и солености не отмечалась ранее в истории исследования этой акватории, сообщает ТАСС.

«Вот уже более 15 лет на фоне маловодного периода Нижнего Дона наблюдается увеличение солености Азовского моря. Эти процессы повлекли за собой перестройку экосистемы, например, изменение ихтиофауны. В этих условиях нужно больше внимание уделять хрупкой экосистеме Азовского моря. Необходимо усилить природоохранные мероприятия не только со стороны России, но и соседних государств», - отметил по итогам экспедиции научный руководитель ЮНЦ РАН академик Геннадий Матишов.

На рубеже XX и XXI веков в бассейне Азовского моря произошли существенные изменения, обусловленные колебаниями климата и возросшей антропогенной нагрузкой на регион. В первой декаде XXI века увеличилась средняя по морю средняя годовая температура воды при относительно низкой солености вод, но затем в условиях маловодья Дона и Кубани начался стремительный рост солености.

Есть оценки, что среднегодовая средняя по морю соленость в 2020 году достигла исторического максимума - 14,83 ‰", - говорится в сообщении.

По мнению ученых, наблюдается цикличность осолонения и распреснения Азовского моря. «Коса Долгая и ее подводное продолжение играют важную роль в водообмене между Таганрогским заливом и собственно Азовским морем. Особенно это важно сейчас, в условиях прогрессирующего осолонения моря и затянувшегося маловодья на Дону и Кубани», - обращает внимание на затянувшийся цикл осолонения Геннадий Матишов.