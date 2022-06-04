Калифорния вводит новые ограничения на воду на фоне самой сильной засухи в истории штата

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4 июня 2022, 15:58

Фото: Соцсети

Почти вся Калифорния переживает сильную, экстремальную или исключительную засуху. Причудливые погодные условия оставили штат с очень небольшим количеством осадков с января по март, когда Калифорния обычно получает половину своих годовых осадков. Это привело к тому, что штат столкнулся с самым сухим началом года. Одно исследование даже предложило назвать нынешнюю засуху худшей за последние 1 200 лет, пишет «Сlimate.news».

Единственными частями штата, которые, по-видимому, были избавлены от наихудших последствий засухи, являются районы, которые зависят от реки Колорадо для воды, хотя чиновники отметили, что уровень воды в реке также необычно низок, и эти места могут быть подвергнуты природоохранным мерам позже летом.

Государственные чиновники и агентства призывают жителей и предприятия Калифорнии добровольно сократить потребление воды. Когда этот план не сработал, губернатор Гэвин Ньюсом призвал водохозяйственные агентства штата «предпринять более агрессивные действия» для экономии воды.

Столичный водный округ Южной Калифорнии (MWD) является крупнейшим поставщиком очищенной воды в Соединенных Штатах. Это оптовик с 26 агентствами-членами, который охватывает почти 80 городов и общин в штате, с потребительской базой около 19 миллионов человек, или 40 процентов населения штата.

MWD ранее объявил чрезвычайную ситуацию с нехваткой воды в апреле, и его совет в то время единогласно проголосовал за сокращение использования воды. Он расширил свои ограничения на использование воды примерно для шести миллионов человек, проживающих в округах Лос-Анджелес, Сан-Бернардино и Вентура.

Жители этих округов зависят от воды, предоставляемой им Государственным водным проектом, распределительной сетью, которая доставляет воду из Северной Калифорнии вплоть до самых южных районов штата. Но во время этой продолжающейся засухи проект обеспечил только пять процентов воды, запрошенной местными муниципалитетами «в результате ограниченного снежного покрова и резервуаров, истощенных тремя годами засухи».

Начиная с 1 июня, жители и предприятия из трех вышеупомянутых округов должны будут ограничить потребление воды на открытом воздухе одним или двумя днями в неделю или иметь ограничения на объем воды. Кроме того, всех жителей Южной Калифорнии просят добровольно сократить потребление воды еще больше на 20-30 процентов.

Некоторые водохозяйственные агентства, которые подпадают под MWD, идут еще дальше. Муниципальный водный округ Лас-Виргенес и Департамент водных ресурсов Лос-Анджелеса имеют ограниченное использование воды по адресу, где некоторые районы могут поливать свои растения только в течение двух восьмиминутных периодов наружного полива в неделю и только ранним утром или вечером. Исключения приведены для ручного полива деревьев, необходимого для поддержания «экологически важных крон деревьев».

«Использование наших драгоценных водных ресурсов для орошения жаждущей травы, которая не выполняет никакой функции, является расточительным, особенно во время этой сильной засухи», - сказал Хагехалил. «Нашим приоритетом должно быть сохранение и расширение наших ограниченных запасов, чтобы обеспечить достаточное количество воды для удовлетворения потребностей человека в области здравоохранения и безопасности».

Местные агентства, которые не достигают целей штата по сокращению водопользования, оштрафованы на сумму до 2000 долларов США за акр-фут воды. Акр-фут эквивалентен почти 326 000 галлонов воды. MWD и другие водные районы будут контролировать использование воды, и если нынешние ограничения не смогут ограничить потребление воды, они могут ввести полный запрет на наружный полив в наиболее пострадавших районах уже в сентябре.