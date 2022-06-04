Опасные отходы «Усольехимпрома» начнут перерабатывать в 2023 году

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4 июня 2022, 13:53

Фото: Соцсети

Вице-премьера России Виктории Абрамченко сообщила, что к 2023 году на территории комбината «Усольехимпром» в Иркутской области начнут переработку опасных отходов, сообщает ТАСС.

Территорию планируют расчистить для строительства экотехнопарка. По ее словам, работы по демонтажу зданий и сооружений, которые предусмотрены комплексным проектом рекультивации территории, уже начались. В первую очередь демонтируют 204 здания и сооружения.

Закрывшееся в 2005 году предприятие стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек, а завод стал доходным местом для расхитителей металлов. А в июне 2018 года неизвестные, вероятно в поисках металлов, перевернули цистерну с хлором. Это токсичное вещество попало в атмосферу. Химикаты, нефтепродукты и другие токсичные вещества, находящиеся на заводе в затампонированных скважинах и ржавых цистернах, из-за деятельности копателей периодически попадают в воду.

С 2020 года на месте находятся специалисты Росатома, Федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора.