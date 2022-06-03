Некоторые слоны в Индии получают слишком много пластика в своем рационе

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3 июня 2022, 19:10

Фото: Джулии Джоппиен, unsplash.com

Некоторые азиатские слоны пробираются на свалки возле населенных пунктов на опушках своих лесных мест обитания и быстро поглощают мусор — пластиковую посуду, упаковку и все такое. После чего съеденное от фаст-фуда путешествует с ними — слоны перевозят пластик и другой человеческий мусор вглубь лесов в некоторых частях Индии, пишет «The New York Times».

«Когда они испражняются, пластик выходит из навоза и откладывается в лесу», - сказал Гитанджали Катлам, экологический исследователь в Индии.

В то время как было проведено много исследований по распространению пластмасс от загрязнения человеком в мировые океаны и моря, значительно меньше известно о том, как такие отходы перемещаются с дикой природой на суше. Но слоны являются важными распространителями семян, и исследования показывают, что тот же процесс, который поддерживает функционирование экосистем, может переносить антропогенные загрязнители в национальные парки и другие дикие районы. Этот пластик может оказать негативное влияние на здоровье слонов и других видов, которые потребляли материал после того, как он прошел через пищеварительную систему крупных млекопитающих.

Доктор Катлам впервые заметила слонов, питающихся мусором, на следовых камерах во время ее докторской работы в Университете Джавахарлала Неру. Она изучала, какие животные посещали мусорные свалки на окраине деревень на севере Индии.

В то время она и ее коллеги также заметили пластик в навозе слонов. С помощью Nature Science Initiative, некоммерческой организации, занимающейся экологическими исследованиями в северной Индии, доктор Катлам и ее коллеги собрали слоновий навоз в штате Уттаракханд.

Исследователи обнаружили пластик во всем навозе возле деревенских свалок и в лесу недалеко от города Котдвар. Они прошли всего милю или две в лес в поисках навоза, но слоны, вероятно, несли пластик намного дальше, сказал доктор Катлам. Азиатским слонам требуется около 50 часов, чтобы передать пищу, и они могут пройти от шести миль до 12 миль в день. В случае с Котдваром это вызывает беспокойство, потому что город находится всего в нескольких милях от национального парка.

«Это добавляет доказательств того факта, что пластиковое загрязнение повсеместно», - сказала Агустина Малиция, независимый исследователь из Национального совета по научно-техническим исследованиям Аргентины, которая не участвовала в этом исследовании, но изучала влияние пластика на наземные экосистемы. Она говорит, что исследование «крайне необходимо», так как это может быть одним из первых сообщений об очень большом наземном животном, глотающем пластик.

Пластик составлял 85 процентов отходов, обнаруженных в слоновьем навозе из Котдвара. Основная часть этого поступала из пищевых контейнеров и столовых приборов, за которыми следовали пластиковые пакеты и упаковка. Но исследователи также обнаружили стекло, резину, ткань и другие отходы. Доктор Катлам сказал, что слоны, вероятно, искали контейнеры и пластиковые пакеты, потому что в них все еще были остатки пищи внутри. Посуда, вероятно, была съедена в процессе.