Короткошеий родственник жирафа обнаружен в Китае

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3 июня 2022, 18:50

Жирафоидные кузены. Иллюстрация Ю. Вана и X. Guo, D. Xiezhi, Live Science

Почти 17 миллионов лет назад родственник современных жирафов, которые бродили по северному Китаю, имел толстую, обрубленную шею и толстый череп — идеально подходит для спарринга с соперничающими самцами в битвах головами, сообщает «Live Science».

Недавно обнаруженный родственник жирафа, ныне вымерший вид под названием Discokeryx xiezhi, также имел костлявый, дископодобный щит на верхней части черепа, покрытый защитным слоем кератина — того же типа ткани, который можно найти в рогах на голове, таких как быки и бараны.

Жесткий диск напоминал своего рода приземистый шлем, который сидел на голове животного, сообщили ученые в новом анализе нескольких окаменелостей D. Xiezhi.

D. xiezhi, вероятно, использовали свои «шлемы» во время схваток за самок так же, как современные самцы жирафов сражаются, используя боевой стиль, известный как «шея», заключили исследователи.

Другими словами, интенсивная конкуренция за потомство, вероятно, заставила D. xiezhi развить свою толстую шею и встроенный шлем. Ученые также выдвинули гипотезу о том, что сексуальная конкуренция заставила современного жирафа развить свою длинную шею и оссиконы, или костные выступы, которые торчат с его головы.

Исследователи обнаружили недавно описанные окаменелости D. xiezhi в бассейне Джунгар, большой заполненной осадками впадине в регионе Синьцзян на северо-западе Китая. Один образец включал полный мозговой корпус — часть черепа, в которой находится мозг — и первые четыре позвонка позвоночника животного.

Эти спинномозговые кости, известные как шейные позвонки, довольно массивны, «потому что они вместе с черепом использовались для упирания головы», — сказал автор исследования Джин Мэн, палеонтолог позвоночных и куратор ископаемых млекопитающих в Американском музее естественной истории. Каждая шейная кость «очень прочная, очень толстая, с точки зрения поперечного сечения, поэтому она может принять такое воздействие».

Два образца D. xiezhi включали зубы с «относительно высокими коронками», пригодные для жевания трав, сообщили исследователи. Основываясь на форме зубов и изотопах — вариантах элементов с различным количеством нейтронов — в их эмали, команда пришла к выводу, что существо, вероятно, выпасалось на открытой местности, который менял свою среду обитания в зависимости от сезона.

Основываясь на размерах всех окаменелостей, команда считает, что D. xiezhi был примерно таким же высоким, как современная овца, и имел шею такой же длины, как и другие наземные млекопитающие сопоставимого размера. И основываясь на анализе окаменелых костей и зубов, команда определила, что это коренастое, вымершее животное, хотя и связано с возвышающимися жирафами сегодня, не является прямым предком живых жирафов.

«Это другая ветвь дерева семейства жирафовых», — сказал Мэн.