В Арктике таят острова и разрушаются памятники

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3 июня 2022, 15:26

Обелиск герцога Абруццкого © Ирина Скалина/ТАСС

На Земле Франца-Иосифа за последние несколько лет появились случаи исчезновения островов — частично или полностью. Причина — изменения климата и потепление Арктики. Уникальные памятники архитектуры уходят под воду и разрушаются, сообщает ТАСС.

В конце 2021 года стало известно, что на острове Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) исчез полуостров. Он был безымянным, название было у его оконечности — мыс Месяцева. В результате образовался пролив шириной три километра. Как рассказывает директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов, несколько лет полярники наблюдали, что полуостров подтаивает и меняет форму. В конце концов он полностью исчез. Моржам, у которых там было лежбище, пришлось перебираться в другое место.

Двумя годами ранее специалисты парка обнаружили, что на ЗФИ исчез целый остров. Он назывался Перламутровый и располагался на востоке архипелага.

«Мы увидели это по космическим снимкам, — поясняет Кирилов. — И тогда решили, что он, скорее всего, растаял».

Если безымянный полуостров на Еве-Лив, вероятнее всего, был ледником, то с Перламутровым не все так однозначно.

Только в одном, говорят ученые, можно быть уверенным: причина обоих исчезновений — изменение климата в Арктике.

Перламутровый был маленьким соседом одного из самых больших островов ЗФИ — Греэм-Белла. В 2013 году из-за разрушения берега там чуть не разразилась масштабная экологическая катастрофа.

С 1957 года на Греэм-Белле располагались станция ПВО, полк дальней авиации и самый северный в мире ледовый аэродром, который был заброшен в 1990 годах.

«Было принято решение направить все силы в 2013 году на ликвидацию берегового топливного склада, раскачку емкостей и отстранение их от берега, — вспоминает Кирилов. — Откачали, без попадания нефтепродуктов в воду. Но берег, где стоял топливный склад, за тот год был съеден полностью морем, начни мы работу чуть позже, и уже ничего не смогли бы сделать, берег снесло, он обрушился».

С Греэм-Белла было вывезено 3,5 тыс. тонн нефтепродуктов. Все это могло оказаться в воде и поплыть в сторону остальной части Земли Франца-Иосифа и дальше к Шпицбергену. С Греэм-Белла было вывезено 3,5 тыс. тонн нефтепродуктов. Все это могло оказаться в воде и поплыть в сторону остальной части Земли Франца-Иосифа и дальше к Шпицбергену.

На Флоре герцог Абруццкий поставил обелиск погибшим членам своей экспедиции, прибыв на мыс специально, чтобы почтить память соотечественников.

Именно на Флору шел Фритьоф Нансен после неудачной попытки штурмовать полюс, зная, что на мысе есть если не полярники, то склады с продовольствием точно.

Самый древний памятник в «Русской Арктике» — «Зимовье Баренца» в Ледяной Гавани на Новой Земле — из-за потепления и активизации микроорганизмов исчез буквально на глазах у ученых.

Баренц умер в 1597 году при попытке вернуться домой. А в 1871 году норвежский капитан Карлсен обнаружил на берегу постройку, занесенную снегом. Дом был вполне целый, внутри сохранилось множество вещей: посуда, часы, инструменты.

«У дома была крыша, стены, нары, очаг, Карлсен описал и зарисовал всю конструкцию. То есть дом Баренца с конца XVI века 300 лет простоял вполне благополучно. А вот в 1930-е годы отмечали, что сохранилось только несколько нижних венцов этого дома и развалины внутри».

Из-за потепления угроз деревянным памятникам в Арктике со временем все больше. Комплекс сооружений полярной станции на острове Рудольфа, оборонительные сооружения времен Великой Отечественной войны, маяк на мысе Желания ветшают, их состояние ухудшается.

Раньше они были просто заморожены и большую часть своей жизни в течение года были в снегу. Сейчас, конечно, они требуют больше внимания и больше участия.