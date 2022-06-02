НАСА: Марсоход «Настойчивость» изучает дикие ветры кратера Джезеро

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2 июня 2022, 16:04

Фото: NASA/JPL-Caltech/SSI

В течение первых нескольких сотен дней в кратере Джезеро марсоход НАСА Perseverance увидел одни из самых интенсивных пылевых вихрей, когда-либо засвидетельствованных миссией, отправленной на поверхность Красной планеты.

Помимо пыленосных вихрей, называемых пылевыми дьяволами, «Настойчивость» записал видео порывов ветра, поднимающих массивное марсианское пылевое облако.

Кратер Джезеро может находиться в одном из самых активных источников пыли на планете.

Авторы исследования обнаружили, что, по крайней мере, четыре вихря проходят в типичный марсианский день и что более одного в час проходит сразу после полудня.

Большая пылевая активность в Джезеро может быть связана с такими факторами, как шероховатость его поверхности, что может облегчить ветру подъем пыли.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет характеризовать геологию планеты и прошлый климат, проложит путь для исследования человеком Красной планеты и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских пород и реголита (сломанных пород и пыли) на Земле.