Май месяц в Москве стал самым холодным в XXI веке

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31 мая 2022, 18:13

Фото: pixabay.com

Московский май 2022 года победил по холоду антирекорд мая 2017 года и стал самым холодным месяцем в XXI веке. Средняя температура воздуха по итогам месяца составила примерно +10,6 С, что на 0,3 ниже, чем было у мая 2017 года, сообщает «Центр ФОБОС».

Самая низкая температура была отмечена 1 мая, когда в Москве наблюдались последние заморозки сезона, а термометры показали −1,7 С. А самым тёплым был день 12 мая, когда воздух прогрелся до +22,1 С. Отметим, что в течение месяца всего дважды температура преодолела отметку в +20 С, а по климату таких дней должно быть 8–10. В течение 27 дней среднесуточная температура воздуха оказывалась ниже климатической нормы.

Итоги мая по количеству выпавших осадков на текущий момент: в столице уже выпало 60,1 мм осадков, что составляет 118% от действующей месячной нормы (1961–1990 гг).