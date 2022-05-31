Эксперты считают возможным уменьшить вред природе при освоении месторождения «Федорова тундра»

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31 мая 2022, 13:46

Фото: соцсети

Федорова тундра считается одним из крупнейших в Европе месторождений палладия и платины. Балансовые запасы месторождения составляют 348 тонн металлов платиновой группы, 190,4 тыс. тонн никеля, 276,8 тыс. тонн меди и 17,9 тонны золота, сообщает ТАСС.

Чтобы сохранить уникальную природу Севера при добычи планируется использовать новейшие технологии с минимальным экологическим воздействием на окружающую среду.

Расположенного в Ловозерском районе Мурманской области, проект освоения месторождения предусматривает строительство горно-обогатительного комбината к 2027 году. Общий объем инвестиций в проект составит более 60 млрд рублей. На месторождении планируется добывать до 16 млн тонн руды в год и производить до 250 тыс. тонн концентрата, содержащего цветные металлы и металлы платиновой группы.