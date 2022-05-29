Североатлантические киты под угрозой исчезновения, их осталось менее 340 особей

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29 мая 2022, 14:13

Фото: pixabay.com

Популяция китов, находящихся под угрозой исчезновения опустилась почти до 20-летнего минимума. Вид потерял почти 10% своей популяции в прошлом году, заявила группа ученых и защитников океанской жизни. Одна из причин смертей китов – это судоходство. Удары кораблей являются одной из самых больших угроз существованию этого прекрасного вида, пишет «phys.org».

Научный центр Кейп-Кода и один из крупнейших в мире судоходных предприятий сотрудничают в проекте по использованию роботизированных буев для защиты исчезающего кита от смертельных столкновений с кораблями.

Китов в мире насчитывается менее 340, и удары кораблей являются одной из самых больших угроз их существованию, поскольку они путешествуют по некоторым из самых оживленных участков океана на планете.

Лаборатория в Океанографическом институте Вудс-Хоул разработала технологию, которая использует буи и подводные планеры для записи звуков китов в режиме, близком к реальному времени. Роботизированные регистраторы дают ученым, морякам и общественности представление о местонахождении китов.

Данные позволяют быстро отправлять информацию морякам, чтобы те, кто в состоянии, могли принять меры (замедляя или избегая районов), чтобы снизить риск удара судна, что является одной из крупнейших угроз для этого находящегося под угрозой исчезновения вида.

Природоохранные организации и ученые также используют данные, собранные роботизированными буями. Они также используются на Западном побережье, чтобы помочь защитить синих, плавниковых и горбатых китов.

Киты когда-то были в изобилии у восточного побережья, но их популяции были уничтожены несколько поколений назад коммерческим китобойным промыслом. В наши дни они уязвимы для столкновений судов и запутывания в рыболовных снастях.

Китовая популяция быстро сокращается в последние годы из-за высокой смертности и плохого воспроизводства.

Китам помогает сложная сеть охраняемых районов и ограничения судоходства. Тем не менее, ученые недавно забили тревогу о том, что киты вышли за пределы охраняемых районов в поисках пищи по мере нагревания воды и изменения климата. Это сделало их более уязвимыми.