На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту 15 км

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28 мая 2022, 18:09

Фото: pixabay.com

По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения, вечером 28 мая из Безымянного зафиксировали пепловый выброс на высоту до 15 000 метров.

Столб пепла движется в сторону Камчатского залива. Из-за выбрасываемого пеплового шлейфа в регионе объявлен красный код авиационной безопасности.

По данным МЧС, на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют, сообщает «kam24.ru».

По данным камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук», это восьмой выброс пепла из кратера Безымянного за сегодняшний день.

Высота предыдущих достигала 5-13 километров над уровнем моря.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира высотой 2 882 метра.