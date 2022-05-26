Американское правительство заказало 13 миллионов «вакцин» против оспы обезьян у баварских северных стран

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

26 мая 2022, 13:37

Фото: pixabay.com

«Оспа обезьян была впервые выявлена в 1958 году, но до сих пор не было глобальной вспышки оспы обезьян за пределами Африки, — пишет Майкл Сенгер в своем блоге Substack.

Точно так же, как Билл Гейтс объявил о новом коронавирусе всего за несколько месяцев до его появления, на прошлогодней международной конференции в Мюнхене по биобезопасности смоделировали «глобальную пандемию с участием необычного штамма оспы обезьян» за несколько месяцев до того, как она начала появляться в средствах массовой информации, об этом пишет «naturalnews.com».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на этой неделе созвала «экстренное совещание» для решения этого нового «кризиса».

Соединенные Штаты, мгновенно отреагировали и заказали у Big Pharma 13 миллионов «вакцин» от оспы обезьян, которая поставит их в страну от производителя Bavarian Nordic.

К концу 2022 года должно быть выявлено, что необычный штамм оспы обезьян в циркуляции устойчив ко всем вакцинам. Это должно добавить больше страха и паранойи. Позволяя «национальным ответам», которые, вероятно, будут включать в себя новые локдауны и еще большую медицинскую тиранию, чем то, что наблюдалось во время ковид-плана.

Участники прошлогодней конференции сообщили, что в середине мая 2022 года оспа обезьян появится из ниоткуда и начнет распространяться. Сначала заражения будут минимальными, но к середине января 2023 года число погибших должно достичь 1,3 миллиона человек. А к концу 2023 года сотни миллионов людей умрут от оспы обезьян.

«Эпидемиологи Дженнифер Нуццо и Билл Ханаж до сих пор не сказали ни слова о том, видят ли они что-то странное в первой в истории глобальной вспышке оспы обезьян, произошедшей в середине мая 2022 года, ровно через год после того, как они выступили в качестве советников по международной симуляции биобезопасности глобальной вспышке оспы обезьян в Мюнхене», — пишет Зенгер далее с шутливым остроумием.

«Глобальная вспышка оспы обезьян, происходящая в точные сроки, предсказанные конференцией биобезопасности по глобальной вспышки оспы обезьян годом ранее, имеет поразительное сходство со вспышкой COVID-19 предсказанной за несколько месяцев до начала пандемии…», — пишет Зенгер.