Волонтеры из 85 субъектов РФ примут участие в восстановлении территории Байкальского ЦБК летом 2022 года

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

25 мая 2022, 16:47

Фото: ТАСС

Среди молодёжи России всё более начинают развиваться волонтерские движения. Причем в абсолютно разных направлениях, есть добровольцы, помогающие пожилым людям, инвалидам или попавшим в трудную ситуацию семьям. Есть эковолонтеры занимающиеся природой и её сохранностью, чистотой и сохранением биоразнообразия.

Безвозмездная сердечная помощь – это так по-русски и полностью соответствует христианским ценностям, которые переходят к нам вместе с генетической памятью и добротой.

Этим летом, впрочем, как и в предыдущие годы волонтеры примут участие в восстановление территории Байкальского БЦКБ от мусора и проложат экотропы для туристов.

В 2023 году правительство РФ планирует рекультивировать опасные хвостохранилища бывшего, ныне закрытого бумажно-целлюлозного комбината. Сейчас эти 700 гектаров представляют собой заброшенные здания, захламлённые различным мусором.

Волонтеры начиная с 2002 года, то есть 21 сезон подряд участвуют в строительстве экотроп и помогают в возведение надежных мостов через горные реки на наиболее востребованных, но опасных туристических маршрутах, открывающих доступ к величественным красотам Байкала, сократив смертность на 100% на опасной тропе к пику Черского.

На форуме «Экосистема. Устойчивое развитие», который проходит в эти дни в Вологодской области, рассказали, что около 300 волонтеров примут участие в восстановлении территории Байкальского ЦБК летом 2022 года. А на его месте планируют возвести всероссийский молодёжный экологический кампус. Это яркий социальный проект общенационального масштаба в сфере экологии.

«Замысел в том, чтобы сделать на берегу самого чистого озера точку сборки разных экологических инициатив, накапливать базу знаний», рассказывают организаторы.

В 2022 году оператор проектов комплексного развития Байкальской природной территории планирует разместить временную инфраструктуру рядом с бывшим БЦБК — павильоны для проведения слётов и сессий, где можно будет проводить мероприятия на 500–600 человек.

На форуме, который проходит в два этапа с 24 по 27 мая Вологодской области и в сентябре на Камчатке собрались вовлечённые в экоповестку молодые люди из 85 субъектов РФ.