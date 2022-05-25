Почему огонь от природных пожаров стал поглощать целые деревни

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25 мая 2022, 10:26

Фото: pixabay.com

На конец прошлой недели в России было пройдено огнем более 42 000 га. Огонь затронул 81 субъект Российской федерации, а режим ЧС был введен в 6 областях. По данным МЧС, уже больше двух тысяч человек в регионах страны остались без жилья из-за продолжающих бушевать ландшафтных пожаров, об этом сообщает «Российская газета».

Так в небольшом Уяре Красноярского края выгорела почти треть города, стихия уничтожила 201 жилой дом. В Называевске Омской области сгорело 85 домов и трагичный список можно продолжать.

Но как вышло, что природные пожары подобрались к жилью человека? Почему их не удалось остановить на подходе?

Доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный лесовод России Сергей Залесов считает: «А вы давно были в деревне? Сегодня вокруг большинства из них типичная картина: поля, покрытые старой прошлогодней травой. Скот держать почти перестали, траву никто не косит, многие бывшие сельскохозяйственные угодья заброшены. И стоит только какому-нибудь, простите, дураку бросить окурок, и огонь моментально подберется к самому порогу. Обратите внимание, практически все бушующие в этом сезоне пожары пока еще не лесные - они травяные, ландшафтные. Раньше в деревнях у каждого хозяина было правило: обязательно выкосить заросли травы и высохших кустарников возле дома. Сегодня в моей родной деревне в Кировской области, где я вырос, трава возле домов стоит чуть ли не в человеческий рост».

Минприроды России выдвинуло инициативу для общественного обсуждения вырубить леса рядом с городами и населенными пунктами, чтобы остановить распространение пожаров на жилые зоны. Сергей Залесов категорически против.

«Давайте смотреть правде в глаза: эта огромная вырубленная площадь уже через год превратится в то же самое заросшее поле с сухой травой и кустами. То есть в гремучую смесь для пожара. Лес-то вырубят, не сомневаюсь, желающие всегда найдутся. Но чтобы создать по-настоящему защитную зону, нужно тогда на ней выкорчевать все пни и потом каждый год это поле перепахивать. Но ведь до этого, как всегда, руки не будут доходить».

Уже подсчитано, что если ветер усиливается в два раза, то скорость пожара увеличивается в четыре раза.

«К сожалению, мы разрушили систему, которая действовала в СССР, когда за каждым участком леса был закреплен свой лесник. И он знал его как свои пять пальцев. Сегодня службу несут только пожарные инспекторы, но их немного, в лесу они бывают наездами. И по большому счету, мало что от них зависит», - говорит Залесов.

«Страна у нас огромная, условия везде разные. Скажем, в лесных регионах невозможно закрепить за каждым участком своего человека. А вот, скажем, для Курганской или Челябинской области схема действовала бы очень эффективно. То, что сегодня у нас нет системы предотвращения пожаров — это большая потеря.»

«Да, мы гордимся тем, что у нас есть мощные самолеты, способные перевозить и сбрасывать тонны воды разом, что создана система контроля за пожарами даже из космоса. То есть ставка сделана на то, что случись пожар, тут же появятся спасатели с мощной техникой и все потушат. Но как доказала практика, в жизни выходит далеко не все так гладко.»