Являются ли триопы динозаврами?

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24 мая 2022, 12:07

Фото Эндрю Хози, Авторские права на изображение музея WA

Слово «Triops» означает «три глаза» на греческом языке, и группа названа так потому, что у них есть два основных сложных глаза и третий простой орган, называемый глазом ocellus, который помогает им обнаруживать свет.

Триопы — это группа пресноводных ракообразных, обычно называемых креветками-головастиками или креветками-динозаврами. Они похожи на древних бронированных головастиков, пишет «livescience.com».

Животные не являются креветками, что является названием, обычно зарезервированным для морских ракообразных в отряде Decapoda (Triops находятся в отряде Notostraca). Но, как и креветки, Triops — один из двух родов в своем семействе и отряде — живут в воде.

Фактически, Триопы приспособились к экстремальной жизни во временных пресноводных или слегка соленых бассейнах, которые могут сохранять воду всего несколько недель, прежде чем высохнуть, а затем могут пройти годы или даже десятилетия, прежде чем вода вернется.

По данным специалистов Центрального Мичиганского университета в Маунт-Плезант, штат Мичиган, внешний вид Триопса не сильно изменился с тех пор, как группа впервые появилась в девонский период (от 419 до 359 миллионов лет назад). Группа Триопс встречается на всех континентах, кроме Антарктиды и достигает нескольких сантиметров в длину.

Яйца триопов могут войти в «диапаузу», которая представляет собой состояние покоя, при котором яйца перестают развиваться и могут оставаться в диапаузе до 27 лет, ожидая возвращения воды, чтобы они могли вылупиться.

Эта древняя и морфологически последовательная линия привела к тому, что некоторые люди назвали существ «живыми окаменелостями», термин, который также обычно используется для описания глубоководных рыб, называемых латимериями (SEE'-lah-kanths) и мечехвостыми крабами — еще одним животным, которое немного похоже на триопсов.

Ученые привыкли считать один вид Triops cancriformis, тем же животным, которое можно увидеть в окаменелостях возрастом 250 миллионов лет. Это означало бы, что Triops сохранился до наших дней с триасового периода (около 252 миллионов до 201 миллиона лет назад), когда впервые появились динозавры — отсюда и название «креветки динозавров».

Но исследование ДНК Triops 2013 года, опубликованное в журнале PeerJ, показало, что нынешние виды эволюционировали в течение последних 25 миллионов лет.

«Живые окаменелости развиваются, как и любой другой организм, у них просто есть хороший план тела, который выдержал испытание временем», — сказал в своем заявлении ведущий автор исследования Африка Гомес, эволюционный биолог из Университета Халла в Англии. «Хорошую аналогию можно провести с автомобилями. Например, Mini имеет старый дизайн, который все еще продается, но недавно сделанные Minis имеют электронные окна, GPS и подушки безопасности: в этом смысле они все еще «развиваются», они не являются неизменными, но большая часть изменений была «под капотом», а не снаружи.