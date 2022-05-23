Новый вид растений обнаружили на Кубани

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23 мая 2022, 11:46

Фото: http://www.uooptkk.ru

В природном парке Маркотх Краснодарского края, учёные обнаружили новый вид растений, которому дали название по месту произрастания - маркотсхская льнянка. Новое открытие удивило и обрадовало ученых и было признано на международном уровне, сообщает ТАСС.

Само растение очень миниатюрное всего несколько сантиметров высоту с небольшими желтыми цветочками произрастает на скалистых склонах.

Новый вид не похож ни на какой из близких ему видов и стоит особняком, являясь при этом узколокальным эндемиком, возможно, он является реликтовым растением, ждавшим изменения климата чтобы произрасти снова.

Природный парк Маркотх состоит из трех кластеров: Крымского, Шесхарисского и Геленджикского. В границы парка вошли 10 памятников природы регионального значения: гора Папай, урочище Еловая щель с тисом ягодным, скалы Краснодарские столбы (Монастыри), Ачибско-Женейское месторождение йодо-бромистых вод, долина реки Жане, дубрава скальных дубов, озеро Бездонное, Можжевеловое насаждение, Можжевельник, Можжевеловое редколесье.