Современная сельскохозяйственная техника приближается к весу самых больших динозавров и губит плодородные земли

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22 мая 2022, 18:55

Фото: pixabay.com

Группа исследователей из Швеции, Швейцарии и США пришли к выводу, что Современная сельхозтехника плохо влияет на плодородность земли и вызывает природные катаклизмы. Ученые проанализировали технику конца 1950 годов и современные комбайны, которые выросли по весу от 4 тонн до современных 36 тонн.

Несмотря на то, что современная сельскохозяйственная техника проектируется таким образом, чтобы беречь хрупкую почву: шины делают мягкими и широкими, что позволяет сократить удельное давление на грунт результат все равно плачевный, об этом сообщает «РИА новости».

Из-за тяжелой сельхоз техники идёт чрезмерное уплотнение почв, которое влияет на способность пропускать воду и оказывать другие важные экосистемные взаимодействия. И такой негативный эффект длится десятилетиями.

«Это может быть одной из причин снижения урожаев и увеличения числа наводнений», – считает ведущий автор исследования профессор Томас Келлер из Шведского университета сельскохозяйственных наук. Слова учёного приведены в пресс-релизе вуза.

В жарких и засушливых странах плодородный почвенный слой очень хрупок, многие страны перешли на капиллярные поливы и даже ведут эксперименты посадки и полива сельхоз полей с воздуха с помощью дронов, не прибегая к давлению колес на грунт.

Изучение влияния техники на землю привело и к другому открытию. Исследователи отметили, что по тяжести современные аграрные машины приближаются к весу самых больших динозавров – зауроподов. Так, знаменитый диплодок, по разным оценкам, весил от 20 до 80 тонн.

Трактора и комбайны повредили пятую часть пахотных земель на планете. Похоже, никто из современных учёных не задавался вопросом, вызывали ли динозавры уплотнение подпочвы, как это делают современные машины.