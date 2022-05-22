Европейская программа «Жизнь» спасла рысь и другие виды животных от полного исчезновения

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22 мая 2022, 13:11

Фото: pixabay.com

«Когда я впервые увидел рысь, 20 лет назад, их оставалось менее 100 особей всего в двух местах в Испании, и я думал, что они могут исчезнуть навсегда», — говорит биолог Габриэль Льоренс Фолгадо.

Иберийская рысь была самой исчезающей кошкой в мире 20 лет назад, но после ряда проектов EU Life сегодня их насчитывается более 1000 в Испании и Португалии, пишет «Тhe guardian».

В 1990-х годах все знали, что рысь находится на грани, но никто не знал, как это остановить. Первые проекты начали искать рысь, и это привело к пониманию, что осталось менее 100 особей. За этим последовала «интенсивная терапия рыси» - отлов некоторых из немногих оставшихся рысей и включение их в программу разведения, наряду с восстановлением миксоматоза и геморрагической лихорадки, опустошенных популяциями диких кроликов.

Основываясь на этом успехе, цель четвертого этапа, Lynxconnect, состояла в том, чтобы объединить популяции, созданные по всей Испании и Португалии, для улучшения генетического разнообразия.

В 1992 году, когда ЕС согласовал директиву о местах обитания и запустил Natura 2000, крупнейшую скоординированную сеть охраняемых районов в мире, началась программа финансирования «жизни» ЕС.

Исчезающие виды, которые выиграли от проектов «Life», включают популяции европейских бизонов, марсиканских и кантабрийских бурых медведей, сибирскую белку летягу, европейскую норку, различных стервятников и хищников, буревестников на Мальте, жуков-козерогов в Швеции и семь видов осетровых в речной системе Дуная.

В Испании не только иберийская рысь получила возможность выживания из проектов «Life». Сьерра-де-Андухар также является домом для испанского имперского орла. Эндемик Испании и Португалии, в 1960-х годах птицы сократились до 30 пар, в основном из-за отравления, коллапса популяций кроликов и поражения электрическим током.

«Когда орлы сидели на пилонных башнях, их крылья перекинулись по проводам с обеих сторон, и они были убиты».

«Жизненные проекты» позволили модифицировать около 15 000 электрических пилонных башен резиной для изоляции проводов, в то время как соглашения с частными землевладельцами создали более 22 000 гектаров новой среды обитания, благоприятной для орлов. В настоящее время насчитывается около 1000 орлов - национальной птицы Испании - гнездящейся по всему Пиренейскому полуострову.

«Получение правильной базовой науки является ключевым, — говорит Холл-Спенсер из Университета Плимута, который работает над борьбой с инвазивными крылатками в восточном Средиземноморье, — но весь смысл проектов Life в первую очередь не научный, а социальный».